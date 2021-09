Andreea Tonciu vrea să slăbească cu orice preț. A vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară

Andreea Tonciu a mers la salon pentru a scăpa de kilogramele în plus. Fosta asistentă tv a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară.

Andreea Tonciu, pregătită să slăbească. Cum va reuși să facă acest lucru

Fosta asistentă tv, Andreea Tonciu, a mers la salon pentru a începe un tratament care o va ajuta să slăbească. Procedura pe care aceasta a început-o a fost una în care se folosește un „aparat minune”, așa cum îl descrie ea.

Citește și: Ce mesaj a transmis Andreea Tonciu, după ce a chemat Salvarea. Cum au reacționat fanii de pe rețelele sociale

Vedeta dă vina pe vacanțele nenumărate pe care le-a avut în această vară care ar fi făcut-o să ia în greutate. Andreea Tonciu a vorbit deschis despre posilibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară.

„Trebuie să arăt din ce în ce mai bine, vara asta am avut foarte multe vacanțe și urmează să mai fac una. Folosesc aparatul pentru a scăpa de celulită. Eu am slăbit foarte mult, dar având multe vacanțe m-am îngrășat la loc. Decât să se ducă fetele să facă operații estetice, eu mă relaxez. Stau liniștită. Eu am un tatuaj vechi, unul în zona abdominală. Acest tatuaj semnifică fluturașul care zboară și pleacă într-un loc bun. Așa ca mine.

Până am găsit bărbatul perfect și sunt foarte bine. Soțul meu îmi spune du-te la fete la clinică că se văd rezultatele. Eu mi-am mai făcut și pe spate că am avut celulită. Am avut un cercel în buric și de frică, în sarcină l-am dat jos. Nu mă mai încape inelul de logodnă că m-am îngrășat. Nici nu-mi mai plac.

Vara asta am fost de 5 ori în vacanță. Normal că iar mă duc în Turcia. NU e momentul potrivit acum, poate în 2-3 ani, da, dar acum, nu (n.r. despre posibilitatea de a deveni mamă a doua oară). Nu pot să zic că îmi doresc, dar la momentul potrivit. Acum nu este momentul. Rebeca nu mă întreabă, eu o întreb dacă vrea să-i facă mami un bebeluș”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Citește și: Fiica Andreei Tonciu a ajuns de urgență la spital. Prin ce clipe grele a trecut vedeta: „De trei ore am sunat la Salvare"

Problemele de sănătate cu care se confruntă Andreea Tonciu, după ce s-a întors din vacanță

Anul acesta i-a adus Andreei Tonciu foarte multe vacanțe, însă nu a scăpat-o de problemele de sănătate. La începutul lunii iulie, vedeta a fost plecată în Turcia, însă la întoarcerea sa acasă a avut parte de o surpriză.

Aceasta a anunțat prin intermediul unor InsaStory-uri că nu trece printr-o perioadă chiar bună și că a avut probleme abdominale, dar și de familie. De asemenea, bruneta a avut dureri și la nivelul urechilor.

"De când m-am întors din vacanță să sțiți că nu îmi merge bine, dar nu îmi merge bine deloc. Problemele cu urechea sunt, problemele abdominale sunt, alte problemele în familie sunt. Deci nu sunt ok absolut deloc.", a spus vedeta pe Instagram în urmă cu două luni, vizibil afectată de situația neprevizibilă.