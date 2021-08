Andreea Tonciu, susţinători-surpriză la Splash! Vedete la apă. „La început nu a susţinut-o, chiar a vrut să o întoarcă din drum!”

„Data trecută când am mai participat la acest concurs am sărit de la 10 metri, dar atunci eram tânără şi neliniştită. Însă de când am devenit mamă, mi-am dat seama că sunt foarte panicată şi foarte, foarte fricoasă. Nu mă aşteptam, acum şi când urc la platforma de la 3 metri mi se pare că sunt la 20!”, a mărturisit Andreea.

Mai mult, chiar înainte de a efectua săritura în faţa juriului, Andreea a avut parte de un moment cu totul şi cu totul emoţionant. Anna Lesko a invitat-o să privească în tribune, acolo unde se aflau fiica acesteia, dar şi mama ei, unul dintre oamenii care nu doar că nu a fost de acord cu decizia ei de a participa la Splash! Vedete la apă, ci chiar a făcut tot posibilul să o determine să se răzgândească.

Familia Andreei Tonciu, la Splash! Vedete la apă: "La început nu a susţinut-o"

„La început nu a susţinut-o, chiar a vrut să o întoarcă din drum!”, le-a mărturisit Anna celor din sală, iar mama Andreei a completat: „Este adevărat, m-am gândit că deja e mămică acum, ar trebui să stea mai cuminţică!”. Cu ochii în lacrimi după mesajul emoţionant transmis şi de fiica ei, Andreea a trebuit apoi să se concentreze pe săritură.

Sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1, noi artiști și sportivi curajoși își vor testa limitele după ce s-au pregătit alături de unii dintre cei mai cunoscuți antrenori din România, totul pentru ca prestațiile lor să fie de excepție. Andreea Antonescu, Maria Popovici, Alexandru Mincu, Babană, Andreea Tonciu, Sonny, Gabriela Cristea, Roxana Nemeș, Emy Alupei, Cătălin Rizea, Gabi Toader și Edi Stancu sunt cei care vor intra de această dată în competiție. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenoarea Clara Gherase vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!