Antonia a dezvăluit care este motivul pentru care ea încă nu și-a botezat băieții. Ce declarații a făcut cântăreața

Antonia a mărturisit că nici până în ziua de astăzi, cei doi băieți ai ei, nu sunt botezați. Prezentă în cadrul podcastului pe care Amalia Năstase îl realizează pe canalul ei de Youtube, Antonia a făcut o serie de dezvăluiri inedite, iar la un moment dat, aceasta s-a și emoționat și a început să plângă.

Cântăreața Antonia a ascuns o lungă perioadă de timp o dramă pe care nu o știa nimeni. Prezentă în podcastul Amaliei Năstase, cântăreața și-a deschis inima și a vorbit despre un subiect care a făcut-o să se emoționeze imediat și a lăcrimat.

Iată că faima nu-ți aduce întotdeauna beneficii, iar Antonia și-a deschis sufletul și a dezvăluit faptul că de-a lungul timpului, oamenii din mediul online i-au aruncat vorbe grele, atât despre ea, cât și despre logodnicul și copiii ei.

Întrebată des de internauți dacă și-a botezat băieții, Antonia a ținut să dezvăluie cum a arătat de fapt situația, printre lacrimi.

„Deci a fost perioada în care nu purtau numele lui Alex și a fost groaznic când vedeam ce scriau oamenii. Nu am spus până acum asta, dar eu nu am botezat copiii mei nici până azi. Pentru că aveau alt nume, nu purtau numele lui Alex. Îmi spuneau oamenii că o să ard in iad, că nu vor fi protejați copiii, că ni se vor întâmpla lucruri rele, că trăiesc în păcat. Cum să crezi așa ceva, că ei nu-mi cunosc situația mea. Eu trebuia să termin divorțul”, a declarat Antonia în podcastul Amaliei Năstase.

Alex Velea a vorbit despre nunta pe care urmează să o organizeze alături de iubita lui, Antonia. Cei doi cântăreți sunt împreună de mai mulți ani și urmează să devină soț și soție, după ce Alex a cerut-o de soție pe femeia care i-a adus pe lume doi băieți.

Prezent în emisiunea lui Dan Capatos, XNS, Alex Velea a vorbit deschis despre mai multe subiecte cu privire la viața sa. Însă o temă de discuție pe care aceștia au dezbătut-o a fost cu privire la nunta pe care Alex și Antonia urmează să și-o organizeze în curând.

„Ne dorim mult să facem muzică. Eu mi-aș dori să fiu șef să nu lucrez deloc, să stau acasă și să fac ce vreau eu. Să mănânc și să stau la televizor. În ultimul timp am avut concerte. De luni până vineri duc copiii la școală și apoi la studio, concerte”, spune Alex Velea despre proiectele pe care le are el în plan, dar și despre ce și-ar dori să facă în această viață, pe viitor.

„Da, nu pot să mă însor, trăiesc în continuare în concubinaj. Am cerut-o de soție”, spune cântărețul.

Artistul a oferit câteva declarații despre nunta pe care își dorește că și-o organizeze cu Antonia, explicând faptul că își doresc ca marele eveniment să fie exact cum își dorește ea.

„Dacă nu, facem nunta în curte, o chem pe mama. Avem câțiva prieteni, nu putem să mergem toți până în Vegas. Nu vrem nuntă mare, nici măcar măricică. Suntem stresați. Nu înțelegi nimic. Vrem ca nunta să arate fix cum vrea ea, ceva restrâns și să ne simțim bine. E romantic asta cu plaja, cu briza mării. Avem nași. Ne dorim nuntă, vreau să o văd mireasă. Cred în uniunea asta în fața Domnului, credem în Dumnezeu amândoi”, mai completează Alex Velea.

