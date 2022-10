Antonia nu a mai ținut cont de privirile nimănui când s-a pozat astfel! Vedeta și-a pus în evidență bustul generos

Cântăreața Antonia, cunoscută pentru frumusețea de care a dat dovadă de-a lungul timpului, a uimit pe toată lumea cu o apariție de zile mari, într-o piesă vestimentară care i-a pus în valoare bustul generos.

Antonia, imaginea senzuală pentru care a fost apreciată de fani. Cât de bine a arătat pe rețelele sociale

Antonia a făcut senzație pe internet, cu o fotografie în care a apărut îmbrăcată cu un sutien negru care i-a pus în valoare bustul generos al ei. Vedeta a demonstrat că este foarte frumoasă și s-a pozat într-o ipostază destul de neașteptată.

Antonia s-a pozat în Mykonos într-o ipostază de vis. A făcut show cu o imagine de senzație. Antonia a reușit să atragă, din nou, atenția tuturor de pe rețelele de socializare cu o apariție de senzație. Ca de fiecare dată a reușit să stârnească admirația bărbaților din online, după ce s-a pozat într-un mare fel pe internet.

Antonia este fără dar și poate una dintre cele frumoase femei din România și continuă să demonstreze acest lucru cu fiecare imagine pe care o postează pe rețelele de socializare.

Cum a făcut Antonia primii bani din muzică

Antonia a devenit una dintre cele mai iubite artiste de la noi și muncește de la 18 ani pentru renumele pe care și l-a creat. Artista a locuit foarte multă vreme în Statele Unite ale Americii, acolo unde a terminat liceul și a muncit de mică, fiind model.

Prima colaborare semnată a fost cu Tom Baxter, artista considerând că destinul a jucat un rol major.

"Cariera muzicală era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România. Cred că a fost mult mâna destinului. Adică nu pot să spun că aveam un obiectiv din a începe o carieră muzicală în România. Chiar nu am venit deloc cu acest gând. Dar așa a fost să fie. Printr-o cunoștință, am ajuns la studio la Tom Boxer, care căuta o voce pentru niște piese pe care urma să le lanseze. Am mers să trag voci și așa mi-am început cariera muzicală, cu Roses On Fire și apoi Morena", a precizat Antonia, potrivit sursei citată.

De altfel, artista precizează că a muncit din greu pentru cariera sa și nu a făcut niciun compromis. Are la activ foarte multe melodii lansate și nenumărate concerte.

