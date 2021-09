Anunțul făcut de Ștefan Bănică în urmă cu puțin timp. Fanii așteptau de mult timp vestea juratului X Factor

Dupa o lunga pauza, impusa de situatia pandemica pe care o traversam, Stefan Banica, alaturi de trupele sale, Rock’n’Roll Band & The 50’S, dar si cu invitati-surpriza, te invita pe 25 septembrie, de la ora 19, la un concert live de exceptie, in aer liber, la Gradina de vara Herastrau. Va fi un concert exploziv, pe ritmuri electrizante de rock’n’roll, cu multa energie si cu bucuria revederii intr-un concert, un concert pentru toate generatiile.

Ștefan Bănică, concert de excepție în parc

Daca vrei sa petreci o seara de neuitat, profita de sansa de a fi alaturi de artistul tau favorit si participa impreuna cu cei dragi la concertul toamnei in Bucuresti. Vino sa canti si sa dansezi alaturi de Stefan Banica si invitatii sai speciali, intr-o atmosfera relaxata, in aer liber.

Biletele se gasesc pe iabilet.ro, eventim.ro, mystage.ro, blt.ro, ticketstore.ro, bilete.ro, bilet.ro si, in ziua spectacolului, la casa de bilete a Gradinii de vara Herastrau.

„SuperParty in the park” e un concept muzical pe care vreau sa-l incepem in aceasta perioada in care o seara in parc poate fi petrecuta intr-o atmosfera relaxata, cu familia sau cu prietenii, unde vreau sa cantam, sa dansam, sa radem impreuna si, timp de aproape doua ore, sa uitam de orice grija. Abia astept sa ne revedem fata in fata pe 25 septembrie! – a declarat Stefan Banica.

Citește și: Ștefan Bănică, exigent în alcătuirea grupei sale, în cel de-al zecelea sezon X Factor: ”Nu a fost rău, a fost îngrozitor de rău!”

Care sunt condițiile pe care trebuie să le respecte participanții la eveniment

Participarea la concert este permisa spectatorilor vaccinati, dar si celor nevaccinati, pe baza unui test negativ facut la accesul in locatie (30 ron), celor cu test PCR nu mai vechi de 72 de ore sau cu test rapid nu mai vechi de 24 de ore sau cu bilet de externare din spital nu mai vechi de 90 de zile si nu mai devreme de 15 zile.

Testele rapide sunt disponibile la acces si se pot face, contra cost, de catre personal autorizat. Conform ORDINULUI nr. 3.245/1.805/2020 completat la 20.05.2021, minorii sunt exceptati de la prezentarea dovezilor medicale de orice fel. Trebuie doar să fie posesori ai unui bilet valabil și pot intra la concert.

Citește și: Imagini video rare cu fiul cel mic al lui Ștefan Bănică. Cum a fost filmat micuțul pe stradă de paparazzi

Actor, compozitor, interpret, regizor, personalitate tv, producator, cu o cariera de peste 35 de ani, Stefan Banica este unul dintre cei mai complecsi si iubiti artisti din Romania, care a stabilit adevarate recorduri prin concertele sale de Craciun - peste 76 de concerte sold out la Sala Palatului - cea mai longeviva si complexa productie muzicala a unui artist roman, o adevarata traditie.

A deschis drumul productiilor muzicale de amploare din Romania. Cu 16 albume de autor, premiate cu 6 discuri de aur si 2 de platina, cu zeci de videoclipuri muzicale, peste 30 de roluri in film si teatru, Stefan Banica reprezinta un adevarat brand in show-biz-ul romanesc.

https://www.stefanbanica.ro

https://www.facebook.com/StefanBanicaOfficial

https://www.instagram.com/stefanbanica.official

https://www.youtube.com/StefanBanicaOfficial