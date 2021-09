Armin Nicoară a fost în vizită la socri. Cum au reacționat aceștia când l-au văzut pe tânărul care se iubește cu fiica lor

Armin Nicioară și Claudia Puican au luat decizia de a-și expune viața într-un reality show marca Antena Stars, unde minut de minut cei doi sunt filmați indiferent de situație.

Camerele, fiind tot timpul după ei, au surprins atât momentele tensionate din viața cuplului, cât și momentele de fericire.

Cum au reacționat părinții Claudiei Puican când l-au văzut pe Armin Nicoară

Fiul celebrului instrumentist Petrică Nicoară a îmbrățișat încă de mic cariera muzicală și a demonstrat că munca și pasiunea au fost motorul succesului său. Acesta are și o relație pe care nu se sfiește să o expună, tânărul este mândru de iubita sa Claudia Puican, o tânără blondă, pasionată de muzică.

De curând, cei doi au fost în vizită la părinții fetei, viitorii socri ai băiatului, iar reacția lor i-a surprins pe cei doi.

Armin a fost pentru prima dată la casa natală a Claudiei,a colo părinții l-au primit cu brațele deschise și i-au arătat casuța în care Caludia a copilărit. Aceștia au avut câte o poveste pentru fiecare cameră, în pereții căreia s-au impregnat amintiri ale vieții de la țară.

Claudia povestea că pentru a nu consuma prea multe lemne iarna, dormea toată familia într-o cameră, iar ea aducea, din când în când, un miel la ea și îl încălzea lândă sobă. Povestea l-a emoționat până la alcrimi pe Armin, care nu știa cum a crescut iubita sa.

"Acolo este camera unde am crecut eu și nu mi-e rușine să spun asta. Am spus-o tot timpul. și am spus mereu tuturor celor care m-au întrebat de unde vin sau cine sunt.

Am spus fără rușine și Armin s-a emoționat, n-ai cum să nu te emoționezi când vezi persoana iubită unde a crescut și în ce condiții a crescut, mai ales că el a trăit total diferit și a crescut în alt mediu și văznd că eu, viitoarea soție, am trecut prin momente mai grele s-a emiționat", spune Claudia Puican cu lacrimi în ochi

"Claudia nu s-a ferit niciodată de unde a plecat, dar a ajuns unde a ajuns. Mă mândresc cu ea" spune Armin.

Însă, cert este că Armin are gânduri serioase cu iubita sa Claudia, alături de care vrea și un copil.

Admiratorii îi pot urmări pe Armin și Claudia într-un reality show despre viața lor.

Telespectatorii îi vor putea urmări pe părinţii lui Armin, celebrul instrumentist Petrică Nicoară şi pe soţia acestuia, pe fratele lui Armin, Armando, dar şi pe părinţii Claudiei.

Ce înseamnă viaţa de artist, cu bune şi rele, cu renunţări, pierderi, frustrări, dar şi cu multă bucurie, muzică, prieteni şi o familie care îl susţine, aşa îşi doreşte Armin Nicoară să fie cunoscut publicului.

Probleme în Cuplul Armin Nicoară - Claudia Puican. Saxofonistul suferă de o disfuncție sexuală

Armin Nicoară și Claudia Puican vor să facă un copil, însă problema infertilității îi afectează pe cei doi. Ce a spus medicul.

Tânărul în vârstă de 25 de ani este fiul celebrului instrumentist Petrică Nicoară. Acesta a îmbrățișat încă de mic cariera muzicală și a demonstrat că munca și pasiunea au fost motorul succesului său. Muzicantul are și o relație pe care nu se sfiește să o expună, tânărul este mândru de iubita sa Claudia Puican, o tânără blondă, pasionată de muzică.

După insistențele Claudiei de a face un copil cu Armin, cei doi au trecut cabinetul medicului pentru planificare familială. Au făcut o serie de analize și s-a descoperit că Armin ar avea o mică problemă. Cei doi se confruntă cu infertilitatea și au mărturisit medicului că au încercat să facă un copil, însă fără izbândă.

"Mereu când îmi petrec timp cu nepoții în brațe, îmi imaginez cum ar fi să am și eu un copil, să simt dragostea asta...", spune Claudia.

"La mine e o problemă și cu diabetul... Nu știu dacă afectează! Dar mai e și cu evenimentele, oboseală, nopți nedormite...", spune Armin.

Medicul a spus că și stilul de viață influențează fertilitatea atât la bărbați, cât și la femei, însă problema principală s-a identificată la el, având o difuncție sexuală.

