Armin Nicoară, detalii surprinzătoare din căsnicia cu Claudia Puican. Ce a ținut să precizeze: „Mă cam fraierește”

Armin Nicoară și Claudia Puican au oferit câteva detalii cu privire la căsnicia lor. Aceștia au avut grijă ca dacă vor divorța să nu se certe pe bani.

Armin Nicoară și Claudia Puican au semnat un contract prenupțial înainte de a se căsători. Unul dintre cele mai puternice și apreciate cupluri din showbizul românesc, Armin Nicoară și Claudia Puican, au făcut recent niște dezvăluiri surprinzătoare despre relația lor.

Armin Nicoară și Claudia Puican au semnat un contract prenupțial înainte de a se căsătorit. Ce a spus cântărețul

Contrar așteptărilor tradiționale, cei doi artiști au decis să adopte o abordare modernă și pragmatică asupra finanțelor în cadrul relației lor. Au semnat un contract prenupțial și au optat pentru separarea completă a finanțelor personale.

Pentru Armin și Claudia, semnarea unui contract prenupțial nu a fost un subiect tabu, ci mai degrabă o măsură de precauție, care ar putea părea inteligentă pentru unii. Cei doi nu au pus preț pe părerile lumii și au luat această decizie încă de la începutul relației lor. Conform lui Armin, această alegere a fost făcută pentru a evita orice posibilă tensiune sau dezbatere legată de finanțe și proprietpăți în cazul în care relația lor ar ajunge la final. Ei bine, pentru ei, separarea bunurilor este o metodă de a menține relația sănătoasă și fără presiuni.

Ambii cântăreți au cariere de succes în industria muzicală, cu siguranță au și conturi bancare ce reflectă acest fapt, astfel că, au decis să păstreze fiecare realizare financiară sau materială pentru sine. Această decizie poate părea neortodoxă pentru mulți, însă pentru Armin și Claudia, este vorba despre independență și respect reciproc.

În ciuda planurilor lor financiare bine puse la punct, cei doi nu văd această precauție ca pe un semn de pesimism în privința viitorului relației lor. Dimpotrivă, văd contractul prenupțial ca pe o formă de maturitate și înțelepciune, ce îi permite fiecăruia să își păstreze independența financiară.

”Ea își face banii ei. Când am făcut nunta, eu am făcut cu ea un contract prenupțial. Am zis fiecare cu treaba lui. Să nu apară discuții, să ne certăm, că eu am făcut mai mult”, a declarat Armin Nicoară, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Cum l-a prins Claudia Puican pe Armin Nicoară că a înșelat-o

Artistul a recunoscut că a fost „prins” în fapt și nu i-a ascuns soției lui incidentul în care a călcat strâmb. Cum s-a întâmplat totul: „Claudia tot timpul mi-a dat voie. Nu m-am ascuns de ea. A fost o dată (în care a înșelat-o n.r), într-adevăr, la început de relație, când m-a prins.

Am venit de la eveniment și aveam în sacou niște treburi iar ea, când mi-a luat sacoul să mi-l calce și să mi-l aranjeze a zis:"Ce-i cu astea?". Eu am încercat să o mint, iar după cinci minute mi-am dat seama și i-am zis care e situația, iar ea mi-a zis:"păi de ce nu mi-ai zis din prima?", și nu pot să zic că a fost o ceartă sau ceva", a dezvăluit Armin Nicoară în urmă cu ceva vreme, la Antena Stars.