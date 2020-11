Artista care cântă cea mai iubită melodie de Crăciun. Cum arată Mariah Carey, după ce s-a luptat mulți ani cu greutatea oscilantă

Cariera cântăreței Mariah Carey și hit-ul “All I Want For Christmas Is You”

Despre piesa care ne-a luminat fiecare Crăciun, din 1994 și până în prezent, Mariah a povestit într-un documentar pentru Amazon Music că se bazează pe o poveste destul de tristă. Ea a mărturisit că versurile au fost scrise cu gândul la sărbătorile de Crăciun din copilăria sa, momente triste pentru vedetă din cauza faptului că a crescut într-o „ familie de disfuncţională care reuşea tot timpul să ruineze orice sărbătoare“.

„Am o conexiune specială cu Crăciunul. Şi nu are legătură cu cadourile, ci cu starea de optimism pe care ţi-o dau sărbătorile de iarnă”, a mai mărturisit frumoasa blondă. Conform publicației Variety, în 2019, piesa “All I Want For Christmas Is You” a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, dar și în clasamentul publicației Rolling Stone. Single-ul cântăreței a trecut pragul de 1 miliard de accesări.

Reușita ei din 2019 o face pe Mariah Carey să devină cântăreața cu cele mai multe clasări în fruntea listei Billboard Hot 100.

Viața de familie și gemenii Monroe și Morrocan

Deși cariera ei este una înfloritoare și extrem de solicitantă, în special în preajma sărbătorilor de Crăciun, vedeta nu și-a negligat niciodată copii. Gemenii Morrocan și Monroe i-au înseninat viața și au învățat-o foarte multe lucruri despre sine în perioada sarcinii. Cântăreața a mărturisit că a fost nevoită să petreacă o mare perioadă din sarcină la pat, având nevoie de mult repaos.

Artista a fost căsătorită cu Nick Cannon timp de 8 ani, căsnicie din care au rezultat cei doi copii. După divorț, artista a format un cuplu cu dansatorul Bryan Tanaka, mai tânăr decât ea cu 13 ani. Chiar dacă despărțirea de acesta a marcat-o, Mariah Carey a învățat cum să treacă și peste această dezamăgire, continuând să strălucească precum o adevărată diva.