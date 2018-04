Au anunțat că s-au despărțit, dar se pare că nu pot sta departe unul de celălalt! Zayn Malik, surprins în timp ce pleca din apartamentul fostei partenere, după o noapte petrecută împreună

La mai puțin de o lună de zile de când celebrul artist Zayn Malik și supermodelul Gigi Hadid au anunțat că s-au despărțit, cântărețul a fost surprins în timp ce ieșea din apartamentul acesteia.

Conform Daily Mail, cei doi au petrecut o noapte împreună, în apartamentul ei din New York.

Astfel, presa internațională scrie despre o reconciliere între cei doi, după ce artistul Zayn a fost surprins în timp ce pleca din apartamentul lui Gigi, într-o dimineață.

Ba mai mult, la scurt timp după ce bărbatul a fost văzut în timp ce pleca din apartamentul ei, Bella i-a apreciat o postare pe Instagram, semn că cei doi sunt în relații bune.

Gigi (22) și Zayn (25) și-au anunțat separarea prin intermediul rețelelor de socializare, la începutul lunii martie. Artistul le-a spus fanilor săi de pe Twitter că îi poartă un mare respect fostei sale iubite: „Gigi și cu mine am avut o relație incredibilă, cu multă iubire, o relație distractivă și îi port un mare respect lui Gigi ca femeie și ca prieten. Are un suflet incredibil de bun. Le sunt recunoscător tuturor fanilor pentru că respectă această decizie dificilă și viața noastră privată în aceste momente. Am fi vrut să vă dăm noi știrea asta primii. Vă iubim pe toți.”, a fost anunțul făcut de cei doi în urmă cu o lună de zile.