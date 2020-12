Băiețelul adorabil din imagine a devenit unul dintre cei mai doriți bărbați. Cum arată și cine este

Cu cine s-a iubit Jason Momoa

Singura femeie pe care a iubit-o vreodată Jason Momoa are doar 1,57 metri înălțume și este cu 12 ani mai în vârstă decât el. Când s-a îndrăgostit de ea, actorul era doar un copil, iar ea era deja o celebritate.

Jason Momoa a povestit cum s-a îndrăgostit de actrița Lisa Bonet, dar și cum a reacționat când a întâlnit-o.

La vremea când s-a îndrăgostit de Lisa Bonet, Jason Momoa avea doar opt ani și o urmărea, la fel ca mulți alții, în „The Cosby Show”, în care ea interpreta personajul Denise Huxtable. Cu un stil excentric și unic, Lisa Bonet a furat multe inimi.

Într-un interviu acordat pentru „The Late Late Show with James Corden”, Jason Momoa a povestit: „A fost mai mult decât iubire la prima vedere. Am văzut-o la televizor și am spus ceva de genul: «Mami, pe ea o vreau». M-am gândit: «Te voi urmări pentru tot restul vieții mele și te voi avea». Întotdeauna mi-am dorit să o întâlnesc. Ea a fost întodeauna o regină”.