Bella Thorne și surorile ei, următorul clan Kardashian? Anunțul făcut de un faimos producător TV

Frumoasa cântăreață cu forme voluptoase și un corp de invidiat face furori datorită calităților sale vocale, dar și cu atuurile fizice, apărând mereu în ipostaze provocatoare pe Instagram.

Bella Thorne a primit propunerea lui Ryan Seacrets, creatorul și producătorul executive al reality show-ului “Keeping Up With the Kardashians”, de a face un serial asemănător cu surorile ei, potrivit Page Six.

O sursă apropiată de-a faimosului producător a dezvăluit totul.

“Ele chiar au și o Kylie!”, spune un apropiat de-ai lui Ryan Seacrets.

Ce propunere au primit surorile Thorne

Bella Throne, în vârstă de 23 de ani, s-a mutat din Florida la Los Angeles cu sora ei Dani, în vârstă de 28 de ani și cu sora ei vitregă Kaili, în vârstă de 29 de ani. Scopul lor era să se lanseze la Hollywood, făcându-se remarcate prin frumusețea și calitățile lor.

Bella a reușit să semneze un contract cu Disney în Tinseltown, iar faima a venit atunci când roșcata a primit mai multe contracte, unele pentru joburi indecente.

De asemenea, se pare că și în familia Thorne există unele dispute și scandaluri demne de un reality show.

De exemplu, Bella Thorne a fost într-o relație cu rapper-ul Mod Sun timp de un an, din 2018, iar în 2019 s-au despărțit și a fost nevoie de intervenția poliției când artista a apărut acasă la fostul iubit pentru a-și recupera niște bunuri.

În prezent, Bella Thorne s-a logodit cu iubitul ei, Benjamin Mascolo.

Apoi mai multă lume le-a blamat pe Bella și Kaili când cele două surori și-au făcut conturi pe OnlyFans, unde postau fotografii în ipostaze indecente. Subiectul a căpătat o amploare și mai mare atunci când în presă a apărut informația conform căreia Bella Thorne a câștigat în 24 de ore nici mai mult nici mai puțin de 1 milion de dolari.

Kaili a stârnit controverse cu afirmațiile conform cărora nu există lucrători sexuali și că oricine face asta, o face din plăcere, excluzând cazurile dramatice ale femeilor obligate și agresate să facă toate aceste lucruri împotriva voinței lor.

Un alt scandal le-a plasat pe surorile Thorne sub lupa presei atunci când Bella și prietenii ei au fost date afară dintr-un hotel din Utah în timpul Fetsivalului de Film Sundance pentru că fumau marijuana.

Prin urmare, se vehiculează că producătorul Seacrets ar avea cu ce lucra dacă s-ar decide să facă un serial de tipul celui cu surorile Kardashian. Se pare că Bella, Kaili și Dani au multe povești care s-ar potrivi cu personaje precum Kim, Khloe și Kendall.

Bella Thorne, o carieră de succes?

La doar 20 de ani, Bella Thorne a reușit să își cumpere o casă în valoare de 2 milioane de dolari, în urma constractelor semnate cu Disney.

La vârsta de 20 de ani, deşi a cunoscut succesul nu doar ca actriţă în serialele Disney, ci şi ca artistă, mărturiseşte că veniturile care o ajută să se întreţină vin din postările de pe Instagram, în urma cărora câştigă 65.000 de dolari pentru o singură postare.

Este clar job-ul râvnit de toată lumea, statul pe social media îți poate aduce milioane de dolari în cont, bineînțeles asta dacă ai suficient de mulți urmăritori.

“Pentru mine, Instagram este 100% un job. La vârsta de 18 ani aveam 200 de dolari în bancă, iar un an- un an şi jumătate mai târziu mi-am cumpărat casă. Toate astea din social media”, a continuat Bella.