Bia Khalifa a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit și cum se simte în prezent aceasta

Bia Khalifa a vorbit cu reporterii de la Antena Stars și potrivit spynews.ro, Bia Khalifa a ajuns de urgență la spital, unde a și suferit o operație.

În toiul nopții, Bia Khalifa a acuzat dureri și a mers la spital de urgență, unde a fost operată de apendicită, conform sursei citată mai sus. Modelul cunoscut pe internet a discutat cu reporterii tv și le-a spus cum a stat situația, iar din ceea ce au dedus aceștia, situația nu ar fi foarte ușoară pentru ea. Ar fi și în prezent internată la Spitalul Floreasca ea.

Potrivit informațiilor apărute în presă, a fost nevoie ca medicii să o resusciteze în sala de operații, iar acest fapt a panicat-o destul de rău.

Bia Khalifa a ajuns de urgență la INML mai demult, după ce iubtul ei a lovit-o cu brutalitate. Aceasta a apărut la Antena Stars într-o ipostază tulburătoare, cu lacrimi în ochi și cu dureri. Fosta concurentă de la iUmor nu a mers la poliție pentru a-l denunța deoarece ea simte că ea a fost vinovată.

„Ieri m-am dus (nr. la IML) pentru că mă simțeam rău și am asigurare medicală, să văd dacă e ceva grav. Mă doare spatele, piciorul stâng și am zis să fac cercetări. Situația este în felul următor. De două luni stau cu un tip pe care îl iubesc și e iubitul meu. El susține că mă iubește și până acum mi-a demonstrat asta, dar dintr-o dată, radical, s-a schimbat. Am o stare de șoc. Nu am explicație, efectiv încearcă să dea vina pe mine. Eu nu îi fac nimic și totul a fost ok”, a mărturisit Bia Khalifa, în cadrul emisiunii Star News, potrivit spynews.ro.

Bia Khalifa și-a deschis sufletul și a vorbit fără perdea depsre situația în care se află alături de bărbatul cu care ea împarte patul. Iată ce a mai declarat ea:

„S-a întâmplat ceva, probabil i-a spus cineva ceva, dar nu știu pentru că eu sunt o carte deschisă, sunt persoană publică, toată lumea știe totul despre mine. A fost gelos pe managerul meu, recunoscându-mi după că nu are nicio problemă cu el și pe încă un băiat, Andrei, cu care eu mai vorbeam, dar vorbeam din cauza faptului că mă șantajează să-i trimit bani, pentru că dacă nu îmi hărțuiește prietenii. El susține că eu am un comportament superior, în ciuda faptului că eu tac. Eu cred că eu sunt vinovată, asta e problema”, a adăugat fosta concurentă de la iUmor.

