Bia Khalifa, în brațele unui tânăr cântăreț. Cum s-a fotografiat tânăra, după ce s-a spus că a avut o relație cu Tudor Șișu

Bia Khalifa a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare sărutându-se cu Antonio Belea, membrul trupei Ghetto Gang, trupă susținută de Connect-R. „Liniștea mea”, a scris Bia Khalifa în dreptul fotografiei, iar în comentarii au apărut declarații de dragoste.

Bia Khalifa, fotografiată sărutându-l pe Antonio Belea

„Te iubesc, nevasta mea”, a scris tânărul, iar răspunsul fostei concurente de la iUmor nu a întârziat să apară: „Și eu”.

Antonio Belea este unul dintre cei trei membri ai unei trupe:

„Eu sunt Belea – Marin George Antonio , am 21 de ani. Când eram mic am fost un vagabond și făceam multe belele. În timp, mi-am dat seama că îmi plac teatrul, muzica și dansul. M-au ajutat să mă descopăr că persoană și să progresez și mi-am dat seama că asta era ceea ce aveam nevoie în viața mea”, spunea Antonio Belea, potrivit Libetatea.

Ce spunea Bia Khalifa despre Tudor Șișu

În urmă cu ceva timp Bia Khalifa a apărut în compania rapper-ului Tudor Șișu. Totuși, fosta concurentă de la iUmor a mărturisit că nu este adepta unei „relații serioase”. „Relația serioasă e ceva complicat și ceva plictisitor. Noi avem ceva mai unic. Ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, ceva ce se poate simți și atât”, spunea Bia Khalifa.

Întrebată cum o făcea Tudor Șișu să se simtă, răspunsul a fost unul simplu:

„Mă simt iubită, apreciată și importantă. Mă simt bine în preajma lui, mă simt în confortul meu, în zona mea de confort. E un fel de psiholog personal al meu. Mă ajută enorm faptul că stau cu el. Are un impact mare asupra mea, emoțional vorbind. Sunt atât de prinsă de Sișu încât nu aș putea să descriu alt tipar de bărbat”, a spus acum câteva luni Bia Khalifa, la Antena Stars.

Bia Khalifa a devenit cunoscută după ce a urcat pe scena iUmor, fiind acoperită doar de măști de protecție.

„M-am născut în Bistrița, am plecat în Italia de când eram micuță. Eram bebeluș și eram super drăguță când eram mică. Tata și-a făcut în Italia viața, iar eu m-am mutat de când eram foarte mică, acolo am făcut grădinița, școala. După am plecat în Spania, unde am stat un an jumătate, iar mai apoi am decis să vin în România.", spunea Bia Khalifa.

