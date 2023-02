Bia Khalifa susține că a fost bătută pe aeroport, după ce polițiștii de frontieră au încătușat-o. Imagini cu ea după incident

Bia Khalifa a fost protagonista unui incident neplăcut la aeroport, unde a fost încătușată de oamenii legii. Tânăra neagă că ar fi fost violentă sau agresivă și susține că doar a dorit ca Fulgy, iubitul ei, să înainteze în coada de la pașapoarte pentru a fi lângă ea și a pleca mai repede.

Însă atunci, Fulgy ar fi fost rugat să meargă la alt ghișeu. Bia spune că s-a conformat și că i-a spus polițiștului, după ce controlul s-a terminat: ”Ești fericit acum?” și a plecat.

În acel moment, conform spuselor ei, agentul a ieșit din încăperea destinată lui și ar fi fost agresiv.

După ce a fost încătușată, tinerei i s-a întocmit proces verbal, fiind reținută timp de două ore. De asemenea, a fost amendată cu 4.000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Până la momentul transmiterii acestei știri, Poliția nu a oferit o replică legată de incident. Revenim cu amănunte de îndată ce autoritățile vor transmite informații legate de acest caz.

Declarațiile Biei Khalifa despre incidentul de la aeroport

Pe contul său de Instagram, Bia Khalifa a povestit că oamenii legii ar fi fost agresivi și că în timpul incidentului s-a ales cu mai multe răni.

”Sunt umflată maxim și treaba stă în felul următor: Am fost în Milano, în vacanță, și când m-am întors la pașapoarte, eu mă grăbeam că în seara asta trebuia să ajung la un eveniment. Mi-am respectat rândul la pașapoarte, Fulgy era în spate și l-am chemat, mai erau fix doi oameni în spatele meu. L-am chemat să vină să stea cu mine să plecăm, eu trebuia să ajung la Brașov. Nu o să mai pot să vin, cu fața umflată, bătută și chinuită. L-au trimis pe Fulgy la alt rând și au spus că toți se grăbesc. Nimeni din rând nu a comentat sau ceva. Erau doi polițiști tineri și vorbeau de mine. Am trecut de pașaport, după ce l-am luat totul a fost ok, îi zic aluia că tot se uita la mine așa: ”Acum ești fericit?” pentu că se uita la mine, la Fulgy și Fulgy încă era în spate, cu multe persoane.

Atât i-am spus. Știți că este colidorul ăla de 1m, din care ieși de la pașapoarte și ajungi la bagaje. Ei, acolo, a sărit omul ăsta pe mine și m-a bătut. Mi-a rupt și o unghie. Omul a sărit pe mine, m-a bătut, eu eram în capul meu șocată, nu știam ce se întâmplă, m-a jignit și m-a încătușat. Ok. Fulgy încă era la rând, polițistul m-a bătut între timp. El a reușit să prindă doar partea în care ei mă aruncau pe jos, mă ridicau. Eu zicem doar ”au” pentru că mi-au strâns cătușele alea mai tare și mai tare. Nu mă trăgeau în sus de umeri, mă trăgeau de mâini, să mă doară cătușele”, a povestit Bia Khalifa.

Ea a continuat: ”M-au târât într-o cameră, m-au tras. Acolo m-au pipăit, m-au bătut, m-au aruncat pe o canapea. Am cerut apă, nu mi-au dat apă tot timpul în care m-au bătut și m-au aruncat pe jos. Nu mai am brățara, mi-au rupt-o de două ori. Plângeam, mi s-a lipit părul de față și mă gâdila.

Nu am fost agresivă deloc, tot ce spuneam e că mă doare, pentru că m-au strâns, m-au bătut. Un obsedat sexual s-a apucat să mă atingă. M-au aruncat pe canapea și am dat cu capul super tare, câteva secunde nu am mai văzut absolut nimic. După care s-au apucat să dea în mine. Mi-au dat un pumn aici, în frunte, aici mi-au dat foarte tare.”

În clipurile postate pe Instagramul ei, Bia Khalifa susține că a fost aruncată pe jos, lovită, privată de telefonul mobil.

