Bia Khalifa are probleme de sănătate. Concurent de la iUmor suferă de anorexie nervoasă: Este ceva ce a pornit de la psihic

"Eu sufăr de anorexie nervoasă pe bază de stres și am suferit foarte grav în ultimele două luni. Am ajuns la spital, iar acum sunt în perioada de revenire. Am leșinat pentru că nu am reușit să mănânc, am avut faze în care vărsam tot ce mâncam. A fost groaznic. Efectiv nu am poftă de mâncare. Acum îmi rezolv problema cu un psihoterapeut și iau măsuri.”, a povestit Bia Khalifa.

Bia Khalifa a ajuns subnutrită

Ea a precizat că într-o lună trebuie să facă o operație și se teme de faptul că medicii vor anula intervenția din cauza problemelor sale cu greutatea.

”Eu într-o lună am o operație și probabil mă refuză pentru că nu am kilogramele necesare pentru o astfel de intervenție. Nici măcar nu am greutatea necesară pentru o persoană la înălțimea de 1,70. Sunt subnutrită, cum ar veni.(...) În condițiile in care sunt aici trebuie sa pun minim 20 de kilograme. (...) Mi-e destul de greu sa accept situația. Oircum și cu operația, mi-o doresc. E periculos, efectiv nu mă operează.”, a mai zis ea.

Citește și: Bia Khalifa formează un cuplu cu rapperul Tudor Sișu. Ce spune fosta concurentă de la iUmor despre această relație de iubire

Bia Khalifa ia pastile și vitamine pentru a rezolva problema cu mâncarea.

”Iau pastile, vitamine, încerc sa mă mențin, măcar sa am ce îmi trebuie în cap. Este ceva ce a pornit de la psihic.", a declarat Bia Khalifa la Antena Stars.

Unde a crescut Bia Khalifa

"M-am născut în Bistrița, am plecat în Italia de când eram micuță. Eram bebeluș și eram super drăguță când eram mică. Tata și-a făcut în Italia viața, iar eu m-am mutat de când eram foarte mică, acolo am făcut grădinița, școala. După am plecat în Spania, unde am stat un an jumătate, iar mai apoi am decis să vin în România.", a mai spus ea într-un interviu pentru același post de televiziunea.

Citește și: Bia Khalifa, alături de bărbatul care i-a "sucit" mințile. Imaginea postată de fosta concurentă iUmor a stârnit un val de reacții