Bianca Drăgușanu a fost oprită de poliție și testată pentru substanțe interzise. Care a fost rezultatul testului

După ce mai multe vedete au fost oprite în trafic pentru un control de rutină, a venit și rândul frumoasei Bianca Drăgușanu. De data aceasta, vedeta nu a fost oprită doar pentru un simplu control, ci și pentru faptul că a încălcat regulile de circulație. Ce a indicat rezultatul drugtestului.

Bianca Drăgușanu a fost oprită de poliție în ziua de marți, 7 noiembrie. Aceasta a recunoscut faptul că a încărcat regulile de circulație, dar nu s-a împotrivit măsurilor luate de oamenii legii. Vedeta a fost trasă pe dreapta imediat după ce a făcut o greșeală în mod intenționat și apoi și-a continuat drumul.

Bianca Drăgușanu a fost amendată și penalizată cu câteva puncte conform declarației acesteia, dar polițiștii au considerat că trebuie să o testeze și cu aparatul drugtest. Blondina nu s-a opus acestui lucru, iar rezultatul a fost pe măsură.

Bianca Drăgușanu a fost testată cu drugtestul

Conform declarațiilor pe care le-a făcut frumoasa vedetă pe pagina sa de Instagram, aceasta a fost testată de către polițiști, iar testul a durat aproximativ 10 minute. Rezultatul nu a întârziat foarte mult să apară, iar când a venit, Bianca era lipsită de emoții.

Aceasta a susținut că stitul de viață pe care îl are este unul sănătos și că nu se află în situația de a consuma substanțe interzise, iar răspunsul testului a confirmat tot ce aceasta a declarat.

Răspunsul a fost negativ la toate substanțele verificate și exact la asta se aștepta și Bianca Drăgușanu fără pic de ezitare. Frumoasa blondină a menționat că este de acord cu această campanie de testare și că poliția își face treaba foarte bine.

„Vreau să vă spun că acum 10 minute am fost oprită de poliție și am văzut că s-a pornit o campanie antidrog pe care o susțin. Bineînțeles că nu am fost oprită de poliție pentru că sunt un cetățean corect și bun. Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli. Am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare. Am primit și niște puncte și mi s-a făcut și testul antidrog. Știți că acolo sunt mai multe substanțe” a fost prima declarație pe care a făcut-o Bianca cu zâmbetul pe buze.

Vedeta a mai ținut să specifice pentru urmăritori faptul că această întâmplare de care nu este deloc mândră, i-a dat planurile peste cap, însă este de acord ca aceste controale să aibă loc.

„Nu știu cum să vă spun, dar acest proces verbal pe care îl dețin, nu cu mândrie, mi-a dat puțin programul peste cap. Ok, am fost testată antidrog, a durat vreo 10 minute acest test pe care nu l-am mai făcut niciodată. Mă rog, mi-am făcut câteva analize la sânge în urmă cu câteva luni pentru că eram acuzată de o individă că eu consum și că fac și că dreg și că nu știu ce. Această campanie antidrog pe care eu o susțin, se pare că funcționează destul de bine și se pare că vizează în special persoanele publice, ceea ce nu este un lucru rău. Ok, și am făcut testul antidrog care a durat mai bine de 10 minute.” a mai declarat Bianca pentru internauți.

Pentru că i-a lăsat să aștepte destul de mult pe urmăritorii ei, aceasta a ales într-un final să le prezinte și rezultatul testului antidrog, dar și să facă precizări cu privire la situația lui Dorian Popa.

„Știu că așteptați răspunsul și sunteți curioși (…) nu se testează doar cocaina, cannabis, marijuana, se testează inclusiv substanțele astea (...) antidepresive, sunt vreo 10 substanțe acolo care se testează. Și ce credeți? Au ieșit negativ. Normal că au ieșit negativ, nu am avut niciun fel de emoție, dar vis a vis de chestia asta e să știți că cel mai bine e ca cel care n-a greșit niciodată să arunce cu piatra, vis a vis de Dorian Popa de care îmi pare rău (...) că trece prin situația asta stânjenitoare, pentru că din cât știm cu toții este un băiat care a muncit foarte mult pentru tot ce are și nu e cazul să judecăm. Fiecare om are dreptul la propriile alegeri, fiecare om mai greșește însă mă bucur pentru mine” a mai transmis Bianca pe Instagram.

„Nu consum niciun fel de substanțe care să-mi modifice starea, energia sau viața. (...) Sunt mândră de mine pentru că am un stil de viață sănătos, consider că Poliția Română își face treaba exact așa cum trebuie, într-un mod civilizat, cu o abordare foarte profi și toate lucrurile sunt bune și ok” a concluzionat Bianca Drăgușanu