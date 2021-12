Bianca Drăgușanu a îmbrăcat-o pe Sofia în crăciuniță și s-au fotografiat lângă brad. Cât de adorabilă este micuța

Micuța are vârsta de cinci ani și își petrece timpul atât la mamă, cât și la tată. Deseori, aceasta este îngrijită de bunica sa, mama Biancăi, care locuiește la Deva, dar sărbătorile de iarnă le-a petrecut cu mama sa la București, în vila în care locuiește acesta.

Bianca Drăgușanu a îmbrăcat-o pe Sofia într-o rochiță roșie și s-au pozat amândouă lângă brad. Mai mult, fanii au putut observa cum arată acum Bianca Drăgușanu după operația de cantopexie pe care și-a făcut-o de curând.

Bianca Drăgușanu, extrem de mândră de rodul iubirii sale cu Victor Slav, ține să o afișeze pe micuța Sofia ori de câte ori are ocazia. Cei doi foști soți au o relație strânsă de dragul micuței lor, care are nevoie să crească fără să simtă lipsa vreunuia dintre ei.

Cea mai frumoasă perioadă din an a petrecut-o cu vedeta, dar și cele mai apropiate prietene ale sale. Cele două s-au îmbrăcat spectaculos și l-au așteptat cumințele pe Moș Crăciun, așa cum fanii au ținut să specifice în comentarii.

Apariția blondei alături de fiica sa a fost cu adevărat o surpriză, mai ales că internauții au sesizat că micuța este copia fidelă a mamei sale la privire. Bianca Dăgușanu a atras atenția pe rețelele de socializare cu fotografiile și a adunat numeroase aprecieri și comentarii.

Micuța este bine acum, însă ea s-a confruntat cu câteva probleme.

Sofia a trecut cu bine vizita la medic, potrivit actualitate.net, aceasta nu are probleme grave care ar trebui să-i îngrijoreze pe părinți. Micuța trebuie să urmeze un tratament de câteva luni pentru a-și îmbunătăți imunitatea.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru sursa citată.

Victor Slav și Bianca Drăguşanu intrau într-o idilă fierbite pe platourile de filmare în anul 2012. Un an mai târziu deveneau soț și soție, dar nu pentru mult timp, asta pentru că neînțelegerile din cuplu au dus la divorț pronunțat în anul 2014.

Deși actele i-au separat, legătura sentimentală între cei doi a rămas neatinsă, astfel că la scurt timp după divorț cei doi s-au împăcat fără a mai ieși în fața stării civile. Imediat după ce au decis să o ia de la capăt, Bianca Drăgușanu a rămas însărcinată aducâd-o pe lume pe micuța Natalia Sofia Slav.

În toamna anului 2018, Victor Slav și Bianca Drăgușanu puneau capăt pentru totdeauna unei relații de iubire, păstrând totuși o relație apropiată pentru ca micuța Sofia să nu simtă lipsa unuia dintre părinți.

