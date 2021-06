Sofia, pe mâna medicilor. Ce se întâmplă cu fiica lui Victor Slav și a Biancăi Drăgușanu. Micuța a avut nevoie urgentă de control

Recent, Bianca Drăgușanu a fost la medic cu fiica sa Sofia, pentru a afla cu ce probleme de sănătate se confruntă micuța. Mama sa a fost la Cluj alături de ea și a postat câteva imagini pe InstaStory din cabinetul medicului.

Micuța are vârsta de patru ani și își petrece timpul atât la mamă, cât și la tată. Deseori, aceasta este îngrijită de bunica sa, mama Biancăi, care locuiește la Deva. De curând, mama s-a a dus-o la medic pentru câteva controale amănunțite.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav

Sofia a trecut cu bine vizita la medic, potrivit actualitate.net, aceasta nu are probleme grave care ar trebui să-i îngrijoreze pe părinți. Micuța trebuie să urmeze un tratament de câteva luni pentru a-și îmbunătăți sănătatea.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru sursa citată.

Fiica celor doi foști soți trebuie să urmeze o schemă de tratament pentru a-și crește imunitatea.

Bianca Drăgușanu, extrem de mândră de rodul iubirii sale cu Victor Slav, ține să o afișeze pe micuța Sofia ori de câte ori are ocazia. Cei doi foști soți au o relație strânsă de dragul micuței lor, care are nevoie să crească fără să simtă lipsa vreunuia dintre ei.

Victor Slav și Bianca Drăguşanu intrau într-o idilă fierbite pe platourile de filmare în anul 2012. Un an mai târziu deveneau soț și soție, dar nu pentru mult timp, asta pentru că neînțelegerile din cuplu au dus la divorț pronunțat în anul 2014.

Deși actele i-au separat, legătura sentimentală între cei doi a rămas neatinsă, astfel că la scurt timp după divorț cei doi s-au împăcat fără a mai ieși în fața stării civile. Imediat după ce au decis să o ia de la capăt, Bianca Drăgușanu a rămas însărcinată aducâd-o pe lume pe micuța Natalia Sofia Slav.

În toamna anului 2018, Victor Slav și Bianca Drăgușanu puneau capăt pentru totdeauna unei relații de iubire, păstrând totuși o relație apropiată pentru ca micuța Sofia să nu simtă lipsa unuia dintre părinți: „Am ajuns într-un punct în care drumurile noastre se despart. Nu ştim ce ne rezervă viitorul, dar ştim că vom rămâne prieteni, avem un copil minunat de crescut împreună. Suntem doi oameni maturi, care îşi asumă decizia luată de comun acord, cu sentimentul că este cea mai bună în acest moment al existenţei noastre.

Vă suntem recunoscători că aţi fost mereu alături de noi şi, de asemenea, va rugăm cu tot sufletul să ne respectaţi alegerea. Ne dorim şi sperăm ca orice speculaţie să se oprească aici. Vă mulţumim şi vă asigurăm de toată aprecierea şi afecţiunea noastră!“, au declarat la acea vreme cei doi pentru Wowbiz.