Cât te costă să dormi în apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Suma pe care trebuie să o plătești pentru o noapte de cazare

Bianca Drăgușanu a investit o sumă impresionantă în apartamentul său din Dubai pe care îl oferă spre închiriat atunci când se află în România. Frumoasa blondină s-a gândit deja la toate, inclusiv la cât va cere pentru o noapte în locuința de vis.

Emiratele Arabe Unite este locul în care cele mai multe vedete din România aleg să plece pentru câteva zile de relaxare. Țara oferă priveliști spectaculoase, temperaturi ridicate pe parcursul anului, mâncare savuroasă și condiții de lux.

Printre cei care merg des în Dubai se numără și Bianca Drăgușanu. Aceasta a petrecut mult timp pe acest teritoriu, fapt care a convins-o să își cumpere propriul apartament în care a făcut o investiție uriașă.

Locuința pe care și-a achiziționat-o frumoasa blondină în Emiratele Arabe Unite a costat 450.000 de euro în fază de proiect. Valoarea apartamentului este mult mai mare acum, după ce a fost complet terminat.

„Tot apartamentul a costat 450.000 de euro, dar valoarea lui va crește. Atât am plătit eu în momentul în care era în faza de proiect. Acum este gata și bineînțeles că finalizat valoarea lui este mult mai mare, sigur cu 100.000 de euro în plus față de cât am plătit pe el”, a mărturisit diva, potrivit spynews.ro.

Cât costă o noapte de cazare în apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai

Pentru că nu vrea să părăsească România prea curând, Bianca Drăgușanu s-a decis să își dea apartamentul în chirie. Aceasta a declarat că este o modalitate bună prin care își poate scoate o mare parte din suma pe care a investit-o în el.

Noua casă pe care și-a cumpărat-o diva are două camere, living și dormitor, baie cu cadă și bucătărie open-space. Frumoasa blondină a susținut că nu și-a văzut niciodată locuința din Dubai. Așadar, se gândește să facă o vizită Emiratele Arabe Unite.

„Săptămâna viitoare ar trebui să merg să văd apartamentul pe care mi l-am luat în Dubai în urmă cu un an, este gata, la cheie și eu încă nu m-am dus să-l văd. Îmi doresc foarte mult să ajung în Dubai să-mi văd casa”, a mai mărturisit ea.

De asemenea, se pare că cei care își doresc să doarmă o noapte în patul Biancăi Drăgușanu din Dubai trebuie să scoată din buzunar câteva sute de euro. Atunci când o să fie în România, blondina își va închiria imobilul de lux.

„Bineînțeles că o să-l închiriez, ce rost are să-l țin degeaba când el poate să producă niște bani și să-mi scot investiția cumva. El este un apartament într-un hotel practic, care urmează să fie dat în închiriere în sistem Airbnb. Sinceră să fiu la ora asta, nu știu să spun. O noapte de cazare probabil va fi câteva sute de euro”, a completat Bianca Drăgușanu, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, diva este foarte mândră de noua achiziție pe care a făcut-o. Mai mult, aceasta va avea un loc al ei atunci când își dorește să revină în Emiratele Arabe Unite, fără a se mai caza la hoteluri de lux.