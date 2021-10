Bianca Drăgușanu și-a dus mama la medicul estetician. De ce schimbare a avut parte femeia și ce imagini a publicat vedeta

Bianca Drăgușanu a dus-o pe mama ei la estetician pentru a i se injecta botox. Vedeta a publicat pe Instagram imagini cu mama sa din cabinetul medicului: „Să o facem pe mama mai frumoasă decât e. Să o întinerim puțin”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instastory.

Vedeta le-a explicat fanilor la ce proceduri este supusă mama ei.

Ce a spus Bianca Drăgușanu despre intervențiile estetice ale mamei sale

„Am ajuns din nou la Cluj de data asta cu mama, deoarece vreau să-i fac botoxul. Am adus-o pe mama pentru că vreau să-i fac botox și puțin buzele deoarece la o anumită vârstă încep să dispară”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu are o relație apropiată cu mama ei, Madi Dragoș, în vârstă de 61 de ani.

Nu este pentru prima dată când Bianca Drăgușanu își duce mama la cbinetul medicului estetician. În primăvara anului 2021, mama Biancăi a mai avut parte de injecții cu botox.

Nu este un secret că Bianca Drăgușanu este o înrăită a operațiilor estetice.

Printre intervențiile de înfrumusețare ale Biancăi Drăgușnu se numără: implant mamar, acid hialuronic în fațete dentare, tatuarea sprâncenelor, scoaterea alunițelor, umplerea ridurilor de expresie, potrivit VIVA.

Totodată, Bianca Drăgușanu a încurajat-o și pe sora ei să apeleze la intervenții estetice.

Printre intervențiile de care a avut parte Bianca Drăgușanu în acest an, s-a numărat o intervenție chirurgicală de reconstrucție a nasului. „Mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie”, spunea vedeta în luna aprilie.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre despărțirea de Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au trăit o frumoasă poveste de dragoste și au format un cuplu controversat din showbiz. În ultimele luni s-a tot zvonit că cei doi s-au despărțit, iar la începutul lunii septembrie, vedeta a confirmat separare de afacerist.

"În momentul de față sunt într-o intersecție și urmează să fac alegeri foarte importante în viața mea, cu siguranță care îmi vor da o stare de bine, de liniște și de fericire. Sunt o femeie cât se poate de singură și sigură pe ea, așa cum am fost întotdeauna și cred că urmează să mi se întâmple doar lucruri bune. Eu sunt foarte fericită indiferent de întâmplările de care am parte, eu văd mereu partea bună a lucrurilor și consider că orice relație pe care o am este o experiență de viață din care poți să înveți", a spus Bianca Drăgușanu la un eveniment monden, conform Antena Stars.

"A fost o relație de aprope un an de zile, am avut multe discuții, dar au trecut. Nu mă mai interesează ce a fost, mă interesează ce este. Eu nu trăiesc din trecut sau din ce a fost. Pe mine mă definesc foarte mult acțiunile și nu vorbele ți sunt și o personaă mai vulcanică, așa, și de multe ori îmi exprim foarte ușor stările și senimentele, fără să țin cont că sunt într-un loc public. Nu mă interesează", a mai adăugat ea.

