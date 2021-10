Cum arată Bianca Drăgușanu într-un body extrem de decoltat și cu părul cârlionțat. Vedeta a fost așteptată cu sute de trandafiri

Bianca Drăgușanu este o apariție deosebită în mediul online și pe micile ecrane ale telespectatorilor. Aceasta impresionează de fiecare dată cu piesele vestimentare la care apelează și aspectul fizic.

Focoasa blondină este foarte discretă în ultima perioadă și își ține viața amoroasă cât mai departe de luminile reflectoarelor. Deși nu oferă foarte multe detalii despre ce se întâmpla în viața sa, Bianca Drăgușanu nu ezită să publice imaginii incendiare pe contul oficial de Instagram.

Cum a fost așteptată Bianca Drăgușanu acasă și ce imagine a publicat pe Internet

De curând, vedeta a postat în mediul online o poză care a încins imaginația internauților. Ea s-a fotografiat într-un body extrem de decoltat, care îi lasă la vedere cele mai provocatoare forme ale corpului.

Ținuta i-a scos în evidență bustul generos, posteriorul bombat, talia de invidiat și bronzul perfect. Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu a apelat la o schimbare mică de look și a surprins cu părul ei cârlionțat. Din peisaj nu au lipsit bijuteriile scumpe și machiajul discret care au completat "outfit-ul" său.

Chiar dacă a făcut senzație cu trupul de zeiță, un detaliu nu a putut să treacă neobservat. Focoasa blondină a publicat și câteva imagini cu sutele de trandafiri care o "așteptau" pe scările casei sale.

Este posibil ca vedeta să aibă un admirator secret care să o răsfețe în cele mai frumoase moduri, după despărțirea pe care a confirmat-o de Gabi Bădălău la începutul lunii septembrie, însă aceste detalii nu se cunosc. Bianca Drăgușanu nu a menționat de la cine a primit sutele trandafiri și nu a oferit informații despre viața sa amoroasă în ultima perioadă.

Postarea nu a putut să treacă neobservată de prietenii din mediul virtual și a strâns mai bine de 14 mii de aprecieri, semn că focoasa blondină este îndrăgită de foarte multe persoane pe rețelele sociale.

Bianca Drăgușanu și-a obișnuit cei mai bine de 1 milion de urmăritori cu pozele sale incendiare. Aceasta nu se teme să își arate formele ori de câte ori are ocazia, iar internauții îi oferă complimente și cuvinte de laudă.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre despărțirea de Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au trăit o frumoasă poveste de dragoste și au format un cuplu controversat din showbiz. În ultimele luni s-a tot zvonit că cei doi s-au despărțit, iar la începutul lunii septembrie, vedeta a confirmat separare de afacerist.

"În momentul de față sunt într-o intersecție și urmează să fac alegeri foarte importante în viața mea, cu siguranță care îmi vor da o stare de bine, de liniște și de fericire. Sunt o femeie cât se poate de singură și sigură pe ea, așa cum am fost întotdeauna și cred că urmează să mi se întâmple doar lucruri bune. Eu sunt foarte fericită indiferent de întâmplările de care am parte, eu văd mereu partea bună a lucrurilor și consider că orice relație pe care o am este o experiență de viață din care poți să înveți", a spus Bianca Drăgușanu la un eveniment monden, conform Antena Stars.

"A fost o relație de aprope un an de zile, am avut multe discuții, dar au trecut. Nu mă mai interesează ce a fost, mă interesează ce este. Eu nu trăiesc din trecut sau din ce a fost. Pe mine mă definesc foarte mult acțiunile și nu vorbele ți sunt și o personaă mai vulcanică, așa, și de multe ori îmi exprim foarte ușor stările și senimentele, fără să țin cont că sunt într-un loc public. Nu mă interesează", a mai adăugat ea.

