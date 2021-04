Sora Biancăi Drăgușanu a fost supusă unor intervenții estetice. Cum arată acum Oana Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a postat pe Instagram imagini cu sora ei aflată pe scaunul medicului estetician. Oana Drăgușanu a droit buze mai voluptoase, motiv pentru care Bianca Drăgușanu a dus-o la medicul estetician care are grijă și de înfrumusețarea ei:

„De aceasta dată am adus-o si pe sora mea cu mine, pentru că își dorea buze mai voluptoase și puțin botox”, a scris Bianca Drăgușanu pe rețelele sociale.

Vedeta și-a filmat sora și a publicat imaginile pe Insta Story:

„Acum semeni cu mine”, i-a spus Bianca Drăgușanu surorii ei, după ce aceasta a fost supusă intervenției estetice.

Bianca Drăgușanu a fost supusă unei intervenții chirurgicale

De curând, și Bianca Drăgușanu a ajuns pe mâna esteticianlui, pentru o rinoplastie.

„La 16 zile de la intervenția chirurgicală de reconstrucție a nasului am venit la control. Sunt foarte mulțumită de rezultate. Am ales să fac și o schimbare de implant în viitorul foarte apropiat”, a anunțat Bianca Drăgușanu pe rețelele sociale.

Bianca Drăgușanu și-a anunțat fanii pe rețelele sociale că a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

„Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi. Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram, la 12 zile după intervenția estetică.

Ce intervenții estetice mai are Bianca Drăgușanu

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a făcut a fost supusă mai multor operații esteitice. Printre intervențiile de înfrumusețare ale Biancăi Drăgușnu se numără: implant mamar, acid hialuronic în fațete dentare, tatuarea sprâncenelor, scoaterea alunițelor, umplerea ridurilor de expresie, potrivit VIVA

Vedeta a fost însoțită la Cluj de Gabi Bădălău pentru rinoplastie. Mai mult, Bianca Drăgușanu a anunțat recent că intenționează facă și o schimbare de implant mamar.

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut de-a lungul timpului parte de mai multe certuri și împăcări.

Bianca Drăgușanu a vorbit la Antena Stars despre relația pe car eo are cu Gabi Bădălău.

În urmă cu o lună, Bianca Drăgușanu îl descria pe Gabi Bădălău ca un bărbat inteligent și înțelegător care o face fericită:

„Este ceva frumos și atât (n.r. relația între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău). Suntem 2 oameni maturi și cred că e mai normal să nu dau detalii despre anumite lucruri. Viața este imprevizibilă, nu știi ce se întâmplă. Starea mea actuală este cea pe care o vezi. Sunt fericită, împlinită sunt bucuroasă cu ce mi se întâmplă. Nu sunt singură, evident și îmi place treaba asta cu du-te vino. El este un om foarte frumos. Despre noi nu aș avea ce să zic pentru că nu este cazul și nici momentul. De multe ori mă calmează, de multe ori nu. Este foarte diferit și este foarte frumos și este foarte inteligent și este foarte înțelegător. Este un om cu care îmi place să petrec timpul.