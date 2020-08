Bianca Pop, deghizată la priveghiul lui Emi Pian! Fosta "ispită" a povestit ce s-a întâmplat acolo: "Am mers cu masca să nu mă recunoască nimeni"

Într-un final se pare că Bianca Pop s-a hotărât să participe la comemorarea prietenului său, Emi Pian, însă nu a pierdut prea mult vremea la casa interlopului. Imediat ce a ajuns, a decis că nu poate intra să îl vadă pe amicul său zăcând fără viață, în timp ce rudele în plâng amarnic.

„Am fost și eu la priveghi, însă nu am putut să intru când am văzut atâtea coroane, flori...am șimțit că mă doare foarte tare! Eu nu accept moartea lui...Așa că am mers cu masca să nu mă recunoască nimeni...și foarte simplu îmbrăcată. Am stat de vorbă cu mascații. Le-am spus să aibă grijă de mine. Sunt foarte tristă”, a scis Bianca Pop pe contul său de Instagram.

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a avut o relație cu unul dintre frații lui Florin Motolea, cunoscut drept Emi Pian, însă, cu Emi Pian a rămas în relații foarte strânse de prietenie, deși, unii membrii ai familiei nu o acceptau în preajma lor.

„Nu știu ce să fac, m-am certat cu atâta lume. Toată lumea e supărată pe mine. Nu că aș păți ceva. Dacă se întâmplă ceva cu mine, aia e. Aș merge din respect pentru Emi, dacă mă duc poate nu e ok, dacă nu mă duc, iarăși sunt o falsă. De mers as merge, chiar sunt foarte supărată. Parcă sunt sedată de la tristețe. Am plâns toată ziua am fața zici că e injectată”, a recunoscut Bianca Pop la Antena Stars.