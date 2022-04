Bianca Rus, traumele prin care a trecut înainte de a slăbi miraculos: „Am fost exclusă din societate, de prieteni”

Bianca Rus a vorbit deschis despre traumele pe care le-a suferit atunci când apărea la tv și era respinsă de oameni doar pentru că avea mai multe kilograme față de standardul impus de societate. Artista a avut de suferit și a vorbit deschis despre acest subiect.

Bianca Rus, despre momentele în care se simțea respinsă de societate din cauza kilogramelor în plus

Cântăreața Bianca Rus și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei, atunci când cântărea mai mult decât și-ar fi dorit. Artista a slăbit enorm de mult și acum arată de vis.

,,Am fost exclusă din societate, atât din emisiuni, atât din cercurile mele de prieteni, de peste tot mi se închideau ușile. Eu când spun că mă dai afară pe ușă și intru pe geam toate au o continuitate. Dar dacă tu nu mă placi, celălalt nu mă place, se face mișto pe treaba asta, că am multe kilograme în plus, dar eu mă simțeam bine în pielea mea", a spus Bianca Rus, potrivit spynews.ro.

Vedeta a recunoscut că îi lipseau aparițiile la tv și pe scenă dar fiindcă nu arăta așa cum și-ar fi dorit societatea, ea era dată la o parte.

„Nu eram chemată nicăieri. Muzică nu puteam să fac, modă nu puteam să fac, nu puteam să fac nimic. M-am retras din muzică vreo șapte ani, mi-am văzut de aspectul fizic și am apărut din nou", a mai spus Bianca Rus.

Iată ce a spus ea despre dietele pe care le-a ținut de-a lungul timpului, în încercarea de a pierde din greutate:

„Eu țineam diete și mă pregăteam foarte mult ca să apar într-o emisiune, pentru mine era teribil. Eu nu mâncam o lună ca să pot să apar într-o emisiune cu mai puține kilograme. Am reușit să trec peste cu munca. Îmi văd de viața mea, îmi văd de aspectul meu fizic, mi-am dat seama pe cine am lângă mine și pe cine nu am lângă mine", a spus Bianca Rus.

Bianca Rus a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat după ce a slăbit 70 de kg

Bianca Rus a făcut o serie de declarații cu privire la starea ei medicală, explicând faptul că acum se simte mai bine, dar a avut o perioadă când s-a simțit foarte rău din cauza faptului că a pierdut kilogramele în plus.

Vedeta a explicat că acum și-a reluat activitatea artistică și profită la maximum de tot ce îi oferă viața.

„Am întâmpinat greutăți că am tot sărit vmesele, având eveniemtne, tot felul de plăcri în țară, am neglijat mâncatul. 120 de kilograme am avut în ziua în care m-am internat în spital și acum am 50 și ceva de kilograme. Și, am zis stai că e o problemă, că am slăbit foarte brusc. Și atunci mi-am dat seama că am această problemă. Și mi-am dat seama că uit să mănânc, cî am făcut un set complet de analize, nu doar la stomac, din cap până în picioare și a ieșit o anemie severă, hemoglobina care m-a dat pe spate, am luat și tratament cu fier și perfuzii de fier.

Eu în două ore trebuia să fiu la o emisiune la Antena Stars și normal că m-am dus, eu moartă coaptă mă duc, responsabilitatea este responsablitate. Dar am trecut prin niște perioade nu tocmai drăguțe. Sunt destul de bine, am trecut peste aceste probleme. Acum nu sunt foarte foarte slabă, sunt cum bine. Mă simt bine cu kilogramele pe care le am. Într-adevăr, scăzusem câteva kilograme, merg la sală. Am antrenor”, a dezvăluit ea într-un interviu pentru Antena Stars.

