Bianca Rus se confruntă cu probleme de sănătate după ce a slăbit 70 de kilograme. Cum arată în prezent cântăreața

Bianca Rus se confruntă cu o serie de probleme medicale, după ce a slăbit în jur de 70 de kilograme. Artista a povestit pentru Antena Stars cât de greu i-a fost să treacă peste problemele pe care ea le-a întâmpinat.

Bianca Rus a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat după ce a slăbit 70 de kg

Bianca Rus a făcut o serie de declarații cu privire la starea ei medicală, explicând faptul că acum se simte mai bine, dar a avut o perioadă când s-a simțit foarte rău din cauza faptului că a pierdut kilogramele în plus.

Vedeta a explicat că acum și-a reluat activitatea artistică și profită la maximum de tot ce îi oferă viața.

Citește și: Bianca Rus, ipostaze incendiare în costum de baie, după ce și-a asumat noua relație. Cât de sexi este blondina

„Am întâmpinat greutăți că am tot sărit vmesele, având eveniemtne, tot felul de plăcri în țară, am neglijat mâncatul. 120 de kilograme am avut în ziua în care m-am internat în spital și acum am 50 și ceva de kilograme. Și, am zis stai că e o problemă, că am slăbit foarte brusc. Și atunci mi-am dat seama că am această problemă. Și mi-am dat seama că uit să mănânc, cî am făcut un set complet de analize, nu doar la stomac, din cap până în picioare și a ieșit o anemie severă, hemoglobina care m-a dat pe spate, am luat și tratament cu fier și perfuzii de fier.

Eu în două ore trebuia să fiu la o emisiune la Antena Stars și normal că m-am dus, eu moartă coaptă mă duc, responsabilitatea este responsablitate. Dar am trecut prin niște perioade nu tocmai drăguțe. Sunt destul de bine, am trecut peste aceste probleme. Acum nu sunt foarte foarte slabă, sunt cum bine. Mă simt bine cu kilogramele pe care le am. Într-adevăr, scăzusem câteva kilograme, merg la sală. Am antrenor”, a dezvăluit ea într-un interviu pentru Antena Stars.

Cum s-a fotografiat în sala de fitness Bianca Rus

Bianca Rus a suferit recent o operație la stomac care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite. Focoasa blondină a vorbit deschis despre intervenția chirurgicală, dar și despre probleme de sănătate pe care le-a întâmpinat la scurt timp după operație.

Citește și: Bianca Rus, ipostază romantică alături de un bărbat misterios. Cum s-a lăsat fotografiată focoasa blondină

La scurt timp după ce a vorbit despre perioadă mai puțin plăcută din viața ei, Bianca Rus a împărtășit o imagine de-a dreptul incendiară cu urmăritorii săi de pe Instagram, însă un detaliu nu a putut să treacă neobservat.

Se pare că focoasa blondină a slăbit extrem de mult și acum se mândrește cu talia sa de invidiat. Topul scurt și colanții i-au scos în evidență atuurile fizice, în special busutul generos, picioarele subțiri și silueta suplă.

Postarea sa a strâns mai bine de 300 de like-uri, semn că prietenii din mediul online au rămas impresionați de aspectul fizic al Biancăi Rus. Focoasa blondină și-a obișnuit prietenii virtuali cu postările sale, însă imaginea din sala de fitness a pus pe jar publicul masculin.

În AntenaPLAY ai toate sezoanele Asia Express ▶ Hai și tu să vezi aventurile prin care au trecut concurenții