Bibi iubește din nou, după despărțirea de Antonio Pican. În ce ipostaze sexy s-a fotografiat alături de noul iubit, în vacanță

Bibi și Antonio Pican au luat pe toată lumea prin surprindere când au dat vestea că au decis să se despartă, după 2 ani de relație. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă au trecut și prin momente dificile care și-au pus amprenta asupra cuplului lor.

Artista este cea care și-a anunțat prietenii virtuali că ea și fostul său partener au luat-o pe drumuri separate. Aceasta a fost destul de discretă în ceea ce privește motivul despărțirii.

Citește și: Fostul partener de trupă al Deliei, Nick, și-a lansat piesa „Vino înapoi” alături de Bibi. Cum sună melodie reeditată fără Delia

„A fost frumos cât a fost…Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate. Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră.

Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată… am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta. Fac această postare din respect pentru comunitățile noastre, însă nu doresc să îmi “spăl rufele în public”. Vom avea mereu respect unul pentru celălalt… asta este tot ce trebuie să știți. Vă iubesc și vă mulțumesc!”, scria Bibi atunci pe contul de Instagram.

Cum s-a fotografiat Bibi alături de noul iubit, în vacanța din Spania

Bibi este foarte activă pe rețelele sociale, unde preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa. Aceasta este destul de atașată de comunitatea sa de urmăritori, motiv pentru care nu ezită să împărtășească cu fanii cele mai dificile sau frumoase clipe pe care le-a trăit.

De curând, artista a publicat mai multe imagini din vacanță în Spania, unde se pare că nu a plecat singură. Fosta parteneră a lui Antonio Pican și-a luat „inima în dinți” și a distribuit două poze în care este ținută de mână de un tânăr misterios.

Citește și: Bibi s-a pozat la 19 ani doar în lenjerie intimă, în inimitatea locuinței. Cât de bine arată cântăreața

La 4 luni de la despărțirea de fostul iubit, se pare că Bibi iubește din nou. Tânăra nu a oferit prea multe informații despre personajul necunoscut din fotografii, însă a dat de înțeles într-un mod subtil că acesta ar fi noul său iubit.

Postarea artistei a stârnit interesul prietenilor virtuali și a generat mai bine de 42 mii de like-uri. De altfel, complimentele și cuvintele de laudă nu au lipsit din comentarii.

„Cea mai frumoasă fată!”, „Ești minunată” sau „Superbitate”, au fost doar câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.

Cel mai nou episod din serialul coreean preferat este disponibil în AntenaPLAY.