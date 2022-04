Bibi și Antonio Pican s-au despărțit după doi ani de relație. Ce a transmis cântăreața: „A fost frumos cât a fost”

Bibi și-a surprins fanii de pe rețelele sociale cu un mesaj prin care și-a anunțat despărțirea de cântărețul Antonio Pican. Cei doi au format un cuplu tip de 2 ani și chiar au fost logodiți.

Bibi a mărturisit că este momentul ca ea și Antonio Pican să meargă pe drumuri separate, după 2 ani în care s-au maturizat împreună și au învățat lucruri frumoase unul de la celălalt.

Bibi a făcut apel la fani să le respecte decizia.

Cum a anunțat Bibi despărțirea de Antonio Pican: „A fost frumos cât a fost”

„A fost frumos cât a fost…

Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate. Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră”, a spus Bibi.

Bibi a mărturisit că mesajul său a venit după mai mult eluni în care a analizat bine situația.

„Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată… am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta. Fac această postare din respect pentru comunitățile noastre, însă nu doresc să îmi “spăl rufele în public”. Vom avea mereu respect unul pentru celălalt… asta este tot ce trebuie să știți. Vă iubesc și vă mulțumesc!”, a scris Bibi pe Instagram.

Ulterior, Bibi le-a tranmsis pe Instastory un mesaj fanilor, pentru a le mulțumi pentru toate mesajeșe frumoase.

„Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase. Nu aveți ideea câte sunt. Văd că sunt înconjurată de oameni care mă iubesc, îmi apreciază munca și sunt mai mult decât recunoscătoare”, a spus Bibi.

Bibi și Antonio Pican au fost logodiți

În trecut, Bibi a primit un inel de logodnă de la Antonio Pican în 2021. Mai mult, Bibi și Antonio își cumpăraseră un apartament împreună.

„Să primești inelul de logodnă de la persoana iubită este cu siguranța ceva special, frumos și unic în viață. Consider că îți trebuie extrem de mult curaj pentru a pune ACEA ÎNTREBARE și știu că Anto a făcut acest pas pentru că are mare încredere în mine și în relația noastră. Din punctul nostru de vedere, trebuie să iubești mult persoana de lângă tine și să ai multă încredere în ea ca să poți să faci acest pas...', spunea Bibi la vremea aceea.

