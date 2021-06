Bindi Irwin, omagiu adus părinților, la 15 ani de când tatăl ei s-a stins din viață. Ar fi fost cea de-a 29 aniversare de nuntă

Bindi Irwin le-a adus părinților un omagiu cu ocazia aniversării a 29 de zni de la nuntă. Deși tatăl ei a decedat în urmă cu aproximativ 15 ani, ea nu uită niciodată să-l amintească măcar pe rețelele de socializare.

Bindi (22 de ani) a publicat o fotografie cu părinții ei tineri, ca semn de amintire a lui Steve, tatăl ei. Tânăra a publicat alături de imaginea cu părinții săi și un mesaj înduioștor.

Bindi Irwin, mesaj omagial pentru părinții săi, la 29 de ani de când au făcut nunta

„Soulmates. Happy Anniversary to my sweetheart parents. Your love is the stuff of miracles”, a scris ea, adică: „Sufete pereche. Aniversare frumoasă pentru părinții mei dragi. Iubirea voastră are esență de miracol”, este traducerea mesajului scris de ea.

Fotografia a făcut înconjurul lumii și a strâns zeci de mii de aprecieri din rândul prietenilor virtuali.

Bindi Irwin, fiica regretatului Steve Irwin, supranumit Vânătorul de Crocodili, a anunțat venirea pe lume a primului ei copil. Evenimentul s-a produs la doar câteva luni după nunta cu partenerul ei din adolescență, Chandler Powell.

În vârstă de 22 de ani, Bindi Irwin a născut o fetiță și a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde le-a oferit fanilor detalii despre primul ei copil: "25 martie 2021. Le sărbătoresc pe cele două iubiri ale vieții mele. E aniversarea noastră de nuntă și ziua nașterii frumoasei noastre fiice", a scris Bindi, care a dezvăluit că ea și Chandler Powell au ales numele Grace Warrior Irwin Powell pentru micuța lor.

Citește și: Primele poze cu burtica de gravidă a lui Bindi Irwin, fiica Vânătorului de Crocodili. E însarcinată la 22 de ani

Bindi, care calcă pe urmele tatălui ei celebru, le-a explicat admiratorilor de ce a ales acest nume pentru prima ei născută: "Războinica noastra grațioasă este cea mai frumoasă lumină. Grace poartă prenumele străbunicii mele și a unor rude din familia lui Chandler."

"Numele Warrior Irwin sunt un omagiu adus tatălui meu și moștenirii pe care a lăsat-o prin rolul lui incredibil de luptător pentru vietățile din sălbăticie", a adăugat Bindi.

"Numele ei de familie este Powell, iar Grace are deja un suflet la fel de bun ca al tatălui ei. Nu există cuvinte care să descrie dragostea infinită din inimile noastre pentru fetița dulce pe care abia am adus-o pe lume. A ales ziua perfectă pentru a se naște și ne simțim extrem de binecuvântați", a încheiat proaspăta mămică.

Bindi a dat vestea cea mare pozându-se alături de Chandler, în vârstă de 23 de ani, ținând în mâini o versiune miniaturală a celebrei uniforme specifice angajaților de Grădina Zoologică din Australia.

"Eu și Chandler suntem mândri să vă anunțăm că vom deveni părinți! Este o onoare să vă împărtășesc acest moment special din viața noastră. Deși sunt încă în primul trimestru de sarcină, vrem să faceți parte din călătoria noastră și din acest nou capitol al vieții noastre de familie."

Bindi Irwin scria încă de atunci că bebelușa a devenit cea mai importantă parte a vieții sale: "Vă rog, spuneți-mi cele mai bune sfaturi și trimiteți vibrații și rugăciuni bune micii noastre iubite. Dragoste și lumină."