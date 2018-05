Un nou divorț la Hollywood?! Motivul pentru care Blake Lively și-a șters toate postările de pe Instagram și i-a dat ”unfollow” soțului ei

Blake Lively, celebra actriță cunoscută pentru rolul pe care l-a interpretat în serialul ”Gossip Girl”, este în centrul atenției, după ce și-a șters toate postările de pe Instagram. Ba mai mult, ea i-a dat unfollow lui Ryan Reynolds.

Este una dintre cele mai populare vedete de pe Instagram, iar decizia ei i-a pus pe gânduri pe fani, întrucât mulți dintre aceștia s-au gândit că Blake s-ar fi despărțit de soțul ei. Adevărul este, însă, altul, întrucât actrița a dat unfollow mai multor persoaen, în prezent în lista ei de following regăsindu-se doar 36 de persoane.

Motivul pentru care Blake ar fi luat această decizie nu are legătură cu partenerul ei de viață, ci cu faptul că a început promovarea filmului ”A Simple Favor”, care urmează să aibă premiera în luna septembrie a acestui an. Filmul este regizat de Paul Feig și are la bază un roman scris de Darcey Bell.

Deși pare a fi o metodă stranie de promovare a unui film, gestul actriței cu siguranță a funcționat, făcându-i curioși pe urmăritorii ei de pe Instagram.