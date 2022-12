Bogdan de la Ploiești a îngenunchiat în fața Cristinei Pucean și i-a făcut o declarație, deși sunt despărțiți. Reacția ei

În urmă cu câteva zile, Bogdan de la Ploiești a anunțat că a încetat colaborarea cu Cristina Pucean. Nu doar pe partea profesională, ci și relația lor amoroasă a ajuns la final.

Niciunul nu a dezvăluit motivul, însă manelistul a dat de înțeles, ulterior, că el a fost cel care a greșit.

Momentul rupturii a coincis cu unul dificil pentru dansatoare, care s-a confruntat cu un val de hate, după ce a apărut un videoclip indecent în care mulți spuneau că este ea. Cristina a negat vehement și a venit inclusiv cu dovezi pentru a demonta zvonurile.

„Am primit astăzi sute de mesaje și apeluri precum că, circulă pe Telegram un videoclip cu mine în ipostaze indecente și acesta ar fi motivul pentru care eu și Bogdan nu mai formăm un cuplu. Scopul acestei postări nu este ca eu și Bogdan să ne „spălăm rufele” în public, pentru că nu îmi stă în caracter să îmi discut viața privată, ci, doar să clarific că nu eu sunt în videoclip și nu există astfel de clipuri cu mine, spre dezamăgirea multora!

În primul rând, dacă vă uitați atent, domnișoara din videoclip are un tatuaj pe picior, tatuaj pe care eu nu îl am, după cum puteți vedea în următorul Story și ea nu are tatuajele mele pe mână, tatuaj pe care îl am din 2016”, a scris Cristinei Pucean pe Instagram legat de filmuleț.

Mai târziu, ea a revenit și a subliniat faptul că și-a făcut curaj și va scoate la iveală adevărul legat de despărțire. La mesajul ei, a venit și replica lui Bogdan, care era hotărât să se apere.

„Știu că am greșit, dar Dumnezeu e sus și știe sufletul meu. Iar cu asta am spus tot. Dacă sunt provocat, voi răspunde. Câteodată trebuie să râzi, chiar dacă sufletul îți plânge! Vă iubesc mult!”, este mesajul scris de Bogdan de la Ploiești în videoclipul postat pe Tik Tok.

Bogdan de la Ploiești a îngenunchiat în fața Cristinei Pucean și i-a făcut o declarație, deși sunt despărțiți

La scurt timp după despărțire, Bogdan de la Ploiești și Cristina Puceau au trebuit să onoreze un job, așa că s-au văzut.

În timpul evenimentului, manelistul a făcut un gest neașteptat, care a surprins-o chiar și pe fosta lui iubită.

El s-a așezat în genunchi, chiar în fața ei, și i-a spus, cu toate că o femeie încerca să-l oprească: ”Chiar dacă nu mai suntem împreună, rămâne cea mai frumoasă femeie din lumea asta și cea mai talent talent. Și dacă vreodată găsește puterea să mă ierte, eu sunt aici, la picioarele ei.”

Vizibil emoționată, Cristina Pucean a încercat să păstreze aparențele și s-a unduit în timp ce fostul iubit o asigura că va fi acolo dacă ea se hotărăște să-l ierte. La final, una dintre doamnele din public chiar a împins-o mai aproape de Bogdan de la Ploiești, însă videoclipul se oprește brusc și nu se poate vedea ce se întâmplă mai departe.

Din nou, Bogdan de la Ploiești își recunoaște vina pentru finalul poveștii lui de iubire cu frumoasa Cristina Pucean.

