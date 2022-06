Bradley Cooper, de nerecunoscut în noul film în care joacă. Cum a apărut actorul la filmări

Bradley Cooper, în vârstă de 47 ani, este unul dintre cei mai frumoși actori din lumea filmului și nu de puține ori a fost votat drept cel mai sexy bărbat. Celebrul actor a trecut prin schimbări masive pentru noul său rol.

Bradley Cooper, de nerecunoscut în noul film în care joacă

În prezent, Bradley Cooper filmează pentru pelicula Maestro, iar transformarea prin care a trebuit să treacă pentru a intra în pielea personajului a fost colosală. El și colega sa de platou Carey Mulligan filmează pentru filmul Maestro în New York.

Filmul este o dramă biografică despre dirijorul Leonard Berstein. Pelicula va fi lansată pe Netflix anul viitor, iar Bradley Cooper a primit rolul principal.

Pentru noul său rol, actorul în vârstă de 47 ani a trebuit să interprteze un personaj mai în vârstă, a purtat o perucă cu păr grizonat, forma feței și a nasului i-a fost complet schimbată la machiaj și I s-au adăugat mai multe riduri pentru ca look-ul lui să fie unul credibil.

Cum a devenit celebru Bradley Cooper

Bradley Cooper este unul dintre cei mai talentați actori de la Hollywood, cu o carieră impresionantă în spate. Datorită talentului său, Bradley a câștigat două premii Grammy, un premiu al Academiei Britanice de Film, 6 Globuri de Aur, 9 nominalizări la Premiile Academiei și un premiu Tony.

El a apărut de 3 ori în topul 100 al Forbes Celebrități, iar publicația Time l-a numit în 2015 în top 100 cei mai influenți oameni din lume. Este unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume, iar filmele în care a jucat valorează cumular 11 miliarde de dolari.

În 2011, actorul a fost numit de publicația People drept cel mai sexy bărbat din lume, având milioane de fane.

Bradley și-a început cariera în 1999, după ce a apărut într-un invitat din serialul fenomen Totul despre Sex. În anul 2000 el s-a înscris la Actors Studio pentru a-și complete cunoștiințele în cinematografie.

În 2001, Bradley și-a făcut debutul în filmul Wet Hot American Summer, iar apoi au urmat o serie de filme care i-au încunutat cariera precum Alias (2001–2006), Wedding Crashers (2005), The Hangover (2009), Limitless (2011), The Place Beyond the Pines (2012), Silver Linings Playbook (2012), American Sniper (2014), The Elephant Man, A Star Is Born, Joker (2019), Nightmare Alley (2021) și multe altele.

Pe plan personal, actorul a trăit multe povești de dragoste. El s-a iubit cu modelul rus Irina Shayk, având o relație de 4 ani, din 2015 până în 2019. Cei doi au împreună o fetiță, Lea de Seine, care a moștenit cele mai frumoase trăsături ale lor.

