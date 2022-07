Bradley Cooper iubește din nou. Cine este femeia celebră alături de care a participat, în secret, la un eveniment monden

Bradley Cooper pare că a trecut pentru despărțirea de mama fetiței lui, Irina Shayk și este pregătit pentru o nouă relație Deși în ultima perioadă, au apărut mai multe zvonuri că cei doi s-ar fi împăcat, se pare că actorul are deja o nouă iubită.

Femeie care l-ar fi cucerit pe îndrăgitul star nu este străină de viața mondenă, așa că cei doi știu cum să își ascundă relația de ochii curioșilor. Însă, un detaliu i-a trădat. Potrivit informațiilor, cei doi ar fi participat împreună la Met Gala 2022.

Bradley Cooper are o nouă iubită, după despărțirea de mama fetiței lui

Actorul din „A Star Is Born”, în vârstă de 47 de ani are o nouă iubită. Potrivit presei americane este vorba despre Huma Abedin, consiliera de top a lui Hillary Clinton și fosta soție a politicianului Anthony Weiner.

Bradley Cooper și nou sa cucerire, în vârstă de 46 de ani, se întâlnesc de „câteva luni” și s-ar fi cunoscut prin intermediul redactorului-șef al revistei Vogue, Anna Wintour, transmite Page Six.

„Anna a făcut, cu siguranță, pe pețitoarea”, a dezvăluit o sursă pentru publicație. „Este cea mai bună prietenă a lui Bradley și o adoră pe Huma”, a mai adăugat aceasta.

Un alt apropiat al celui mai nou cuplu de LA Hollywood confirmă faptul că „Bradley se întâlnește, cu discreție, cu Huma de câteva luni și țin totul secret. Bradley s-a despărțit de Dianna Agron și a început să se întâlnească cu Huma”.

Aceeași sursă a adăugat că Huma „a spus câtorva prieteni” că are un „iubit nou… dar nu a spus cine este. Ea a ținut totul secret”. „Sunt perfecți unul pentru celălalt”, spune sursa. „Amândoi sunt pasionați de putere, politică și relațiile dintre oameni”.

Până în acest moment, niciun reprezentat al celor doi nu a confirmat sau infirmat vestea care face înconjurul lumii.

Citește și: Bradley Cooper, de nerecunoscut în noul film în care joacă. Cum a apărut actorul la filmări

Cu toate acestea, ochii vigilenți ai paparazzi-lor au observat un detaliu care trădează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Page Six relatează că Bradley Cooper și noua sa iubită, Huma Abedin au sosit împreună la Met Gala din acest an.

Însă, la evenimentul care a avut loc pe 2 mai, cei doi și-au făcut apariția separat pe covorul roșu. Imaginile de la acel moment o arată pe Abedin, într-o rochie galben-canar, pozând pentru camerele de filmat, iar Cooper, păstrând distanța undeva în spatele ei.

Bradley Cooper dating Huma Abedin—and Anna Wintour played matchmaker: sources https://t.co/8Vp3uYjepv pic.twitter.com/VEwiu1qVNl — Page Six (@PageSix) July 12, 2022

Cine este Huma Abedin, noua iubită a lui Bradley Cooper

Huma Abedin este cunoscută în presa din SUA și nu demult a fost implicată chiar și într-un scandal, prin prisma fostului ei soț.

Femeia, în vârstă de 46 de ani, este unul dintre consilierii de top al lui Hillary Clinton și a fost căsătorită cu Anthony Weiner, condamnat în urmă cu câțiva ani la închisoare, în urma unor scandaluri sexuale.

Citește și: Irina Shayk și Bradley Cooper se mândresc cu o fetiță extrem de frumoasă. Cât de mult a crescut și cu cine seamănă micuța Lea

Anul trecut, ea s-a destăinuit în autobiografia sa „Both/And: A Life in Many Worlds” în legătură cu relația pe care a avut-o cu fostul soț. Ea a mărturisit că bărbatul cu care s-a căsătorit la momentul în care avea 32 de ani, a fost primul bărbat din viața ei.

„Mi s-a frânt inima, am fost târâtă, călcată în picioare, umilită. Am trăit cu rușine, în rușine, atât de mult timp„, a declarat Abedin pentru The Cut. „În retrospectivă, am fost într-o traumă extremă”.

„Bradley este un mare pas înainte față de Anthony Weiner, ca să nu spunem altceva”, a mai declarat o sursă pentru Page Six.

Urmărește cel mai dur test al fidelităţii în cele șase sezoane disponibile acum în AntenaPLAY