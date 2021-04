Brigitte, anunțată de un executor că va pierde 72.000 de euro din conturi. Florin Pastramă s-a trezit în mijlocul "furtunii"

Brigitte a avut parte de o întâmplare care i-a adus multă frustrare, dar și multe lacrimi. În timp ce soțul său, Florin Pastramă, se afla la cumpărături, aceasta a primit un telefon de la un executor judecătoresc care i-a comunicat că i s-a pus oprire pe suma de 72.000 de euro din cauza neachitării unor sume importante de bani.

„A venit poștașul să îmi dea un plic. la 10 minute m-au sunat de la bancă să îmi spună ce mi s-a pus poprire pe o sumă de bani strânsă într-un cont comun pentru casa din Dubai o parte provenind din vânzarea unui imobil proprietate personală. Florin a fost notificat să dea o sumă de bani, care, din punctul meu de vedere, nu este legală", a explicat Brigitte Pastramă, la Antena Stars.

Banii respectivi erau strânși pentru achiziționarea unei case în Dubai, iar din cauza unui cont comun pe care îl are împreună cu soțul său, aceasta a fost înștiințată că banii sunt blocați până la plata aferentă a sumelor lipsă.

"Creditul este făcut pentru cumpărarea unui imobil. Actul de proprietate se spune că ar fi fals. Trebuia ca banca să verifice starea imobilului”, a explicat Brigitte Pastramă, la Antena Stars, a emisiunea Brigitte&Pastramă.

Florin Pastramă a găsit-o cu lacrimi în ochi pe soția sa

Soțul brunetei era plecat la cumpărături și când a ajuns acasă a avut o surpriză nu prea plăcută. Brigitte i-a aruncat câteva vorbe dure, iar el nu știa încă ce se întâmplase cât timp a lipsit.

Se aștepta să aibă parte de un moment mai tandru, îi luase flori și alte bunătățuri care să o îndulcească: „Oameni buni, nici nu am ajuns bine acasă. M-am chinuit câteva minute să iau tot ce era în mașină. Am luat flori, am luat și un trandafir, special. Cu ultimii bani pe care îi aveam am cumpărat un trandafir. (...) Mă așteptam ca Brigitte să vină să îmi dea un mare pupic. Când am văzut-o plângând, nici nu am știut ce s-a întâmplat”, spune Florin Pastramă, dezamăgit de reacția soției sale.

Brigitte a luat imediat legătura cu avocatul său pentru a găsi o soluție eficentă prin care să își recupereze banii.

Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit în 2019. Cei doi au avut parte de o nuntă ca în povești și și-au unit destinele pe data de 7 iulie. Aceștia au ales din timp o locație extrem de elegantă și luxoasă, dar și vereghetele, decorate cu 72 de diamante.

În ceea ce privește decorațiunile și rochia de mireasă, Brigitte s-a ocupat în amănunt de aceste detalii, iar suma pe care au plătit-o pentru cel mai important moment din viața lor a depășit 100.000 de euro.