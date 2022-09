Brigitte Pastramă a ajuns de urgență la spital. În ce stare se află acum vedeta TV

După ce a fost diagnosticată cu diabet tip 2, Brigitte a primit din partea medicilor două variante de salvare: tratament constant sau operație. După ce a consumat un aliment care nu i-a făcut deloc bine, Brigitte a avut din nou nevoie de ajutorul medicilor.

Brigitte Pastramă a ajuns de urgență la spital

"Mi s-a dereglat o glandă care e pe stomac, am avut glicemia foarte mare, peste 300. Am avut două variante, fie să fac tratament, fie să mă operez. Se numește început de diabet tip 2. Nu am vrut să fac tratament deoarece bunicul meu din partea tatălui a murit de diabet(...), tatăl meu a murit tot de diabet, diabet de tip 2. A murit de diabet, a făcut blocaj renal.

Doctorul mi-a spus mie că eu sunt prima pe latură genetică. A fost un moment în care nu mă simțeam bine, nu mâncam aproape nimic, avea stări de oboseală. Mi-am făcut niște analize mai ample, le-am dus la bun sfârșit, am fost luată de către doctorul curant la mai multe investigații și am decis că vreau să scap de problema asta, tatăl meu a făcut tratament și a murit, tratamentul poate să dureze toată viața. M-am operat, mi s-a scos glanda, iar acum sunt foarte bine. Una dintre efectele unei astfel de operații e faptul că o lună de zile nu poți să mănânci", a spus ea pentru spynews.ro.

După ce a trecut prin intervenția chirurgicală, Brigitte a primit indicații și în privința alimentație. Mâncarea pasată și doar cu anumite ingrediente era pe lista de recomandări. Din cauza faptului că nu a înțeles prea bine care sunt indicațiile, Brigitte a consumat vinete, un aliment care era trecut pe lista celor interzise.

De la ce i s-a făcut rău lui Brigitte

"Poți să mănânci doar anumite vitamine și piureuri. Eu am încercat să mănânc salată de vinete care arăta ca un piure și am ajuns de urgență la spital și era să fac diabet de tip 1, pancreatită. N-am voie vinete, ceapă, maioneză, nici acum nu mănânc că m-am speriat foarte tare. Nu mai mănânc ardei, la ce sperietură am tras la trei săptămâni de la operație. Mă simțisem foarte rău și am ajuns la urgență, eu am crezut că pot să mănânc orice dacă e mixat. Am avut valorile foarte proaste ale pancreasului, mi-au făcut niște ecografii, mi-au spus să nu mai mănânc prostii din astea, ci să mănânc ceea ce mi se dă pe etape", a mai spus Brigitte Pastramă tot pentru sursa menționată mai sus.

Acum, soția lui Florin Pastramă are un regim strict pe care îl respectă cu sfințenie de frică să nu mai pățească ceva și să fie nevoită să meargă din nou la spital.

