Florin Pastramă, mesaj pentru persoanele care spun că s-ar fi căsătorit cu Brigitte pentru bani: „Are cel mai bun suflet”

Florin Pastramă a vorbit depsre acuzațiile conform cărora el s-ar fi căsătorit cu Brigitte doar pentru banii acesteia. El a contrazis aceste zvonuri, dezvăluind care au fost înțelegerile dintre ei, de la începutul relației.

Florin Pastramă, împrumutat cu bani de Brigitte. Cum s-a achitat de datorie

Florin Pastramă a dezvăluit cum a reușit să se achite față de Brigitte, când aceasta l-a ajutat cu bani. El recunoaște că înțelegerile dintre ei au încetat de mult timp, iar acum, toți banii pe care cei doi îi produc sunt investiți la comun, cei mai mulți fiind alocați vacanțelor cu care și-au obișnuit fanii.

Soțul actual al lui Brigitte Pastramă a recunoscut, în cadrul reality-show-ul la care sunt amândoi protagoniști, faptul că ea l-a ajutat cu bani la începutul relației, însă de doi ani de zile nu a mai fost vorba de așa ceva.

O iubește foarte mult, iar acest lucru se poate observa după cum vorbește cu ea. Iar sentimentul este, cu siguranță, reciproc. Aceștia se răsfață destul de des cu vacanțe, loc unde au parte de momente de neuitat.

Furios pe persoanele care susțin că el s-a căsătorit cu Birigitte doar pentru beneficiile financiare, iată că el distruge orice zvon. S-a achitat de datoriile la soția sa, oferindu-i un teren.

„Tatăl nostru ne-a lăsat un imperiu. Am probleme cu blocul pe care îl construim din 2016. Lumea spune că stau cu Brigitte pentru bani, ea ne-a ajutat la început, ne-a dat bani, dar noi i-am dat un terent în schimb. De doi ani de zile nu am mai avut legătură cu Brigitte, să ne ajute. Tot ce fac eu cu Brigitte, facem pentru a merge în vacanțe. De aia o iubesc eu pe Brigitte”, spune el.

Florin Pastramă, mesaj pentru persoanele care spun că s-a căsătorit pentru bani cu Brigitte

Florin Pastramă spune că nu se pune problema de așa ceva, referitor la acuzele aduse potrivit cărora, el s-ar fi căsătorit cu Brigitte doar pentru bani. El spune că pe aceștia îi leagă foarte multe sentimente de iubire și nu crede că există cuplu care să nu se fi certat vreodată.

„Cei care nu au ceartă în familie, înseamnă că sunt falși. Noi ne iubim. Sufletul lui Brigitte nu îl are nimeni. Gura ei mi-a făcut bine mie ca om, eram un răsfățat, m-a ținut mama în palmă. Prin Brigitte am început să mă schimb, să fac lucruri pe care nu le-am făcut niciodată. Am doi ani de zile cu Brigitte de când suntem separați cu banii cu familia. Brigitte a fost mai matură și a lăsat de la ea, a sunat-o pe mama și acum suntem bine”, a mai spus el.