Brigitte Pastramă a plâns de ziua ei de naștere: „Am crezut că își bate joc de mine”. Ce i s-a întâmplat brunetei

Bruneta s-a bucurat pe cinste la împlinirea vârstei de 45 de ani, alături de soțul său, Florin Pastramă și de sora sa Cristina. Brigitte a petrecut în oraș prima parte a zilei, iar spre seara s-a întors acasă, a făcut karaoke, iar acolo a constat că cineva i-a pregătit o surpriză uriașă.

Soția lui Florin Pastramă a fost înmărmurită de cadoul primit din partea unei persoane pe care nu a văzut-o niciodată. O doamnă i-a făcut o surpriză în fața căreia bruneta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Aceasta a primit și o scrisoare emoționantă.

Ce cadou a primit Brigitte Pastramă din partea unei admiratoare. A început să plângă: „Nu credeam că mai există așa oameni”

Ea a primit o cutie de trandafiri, un ursuleț imens, dar și o scrisoare care a emoționat-o profund. Se pare că admiratoarele ei știu cât de mult își dorește ea un copil, după ce a pierdut sarcina, iar doamna care a făcut-o cea mai fericită i-a urat cele mai frumoase gânduri în scrisoare și despre o viitoare sarcină.

„Venim din partea unei admiratoare de-ale dumneavoastră, din Maramureș”, a spus doamna care a venit cu surpriza.

„Dragă, Brigitte, încep prin a-ți ura un călduros La mulți ani și doresc să vă mulțumesc pentru onoarea oferită primind această surpriză pe care am organizat-o cu tot sufletul. Vă apreciez că sunteți o persoană atât de amabilă, sinceră, sensibilă, inteligentă, puternică și deschisă. Domnul să vă umple viața cu multă sănătate și iubire și să vă dăruiască un bebe pe 2022, cu toată dragostea pe care v-o port, Adriana din Maramureș”, a scris admiratoare.

Brigitte se auzea pe fundal în timp ce plângea și a spus uimită: „Deci eu chiar n-am crezut, am crezut că cineva își bate joc de mine, n-am crezut, n-am știut că e real. M-am speriat. Vă mulțumesc din suflet Deci nu-mi vine să cred, n-am crezut că e real. E prima dată în viață când cineva necunoscut îmi face un așa cadou”, a spus Brigitte cu lacrimi în ochi, pe Instagram.

Brigitte Pastramă a fost însărcinată cu Florin Pastramă, dar a pierdut copilul la trei săptămâni

Brigitte Pastramă a mărturisit că a fost însărcinată cu Florin Pastramă, soțul său, însă a pierdut sarcina la doar trei săptămâni de la evoluție. Vedeta din România a făcut inseminare artificială în dorința de a mai avea un copil în familie.

Brigitte Pastramă a trecut printr-o traumă greu de descris, după ce a pierdut sarcina pe care o avea cu Florin Pastramă. În urmă cu doi ani cei doi au luat decizia de a-și mări familie, însă destinul nu a fost așa cum au sperat. Vedeta a pierdut sarcina la scurt timp după ce a aflat că a rămas însărcinată.

Florin Pastramă și Brigitte și-au dorit ca Dumnezeu să îi binecuvânteze cu un prunc. Cei doi au făcut tot ce era necesar pentru a-și mări familia, vedeta a rămas însărcinată cu ajutorul fertilizăii in vitro, însă sarcina s-a oprit din evoluție la trei săptămâni.

"Am făcut inseminare artificială în urmă cu doi ani, după ce ne-am căsătorit și nu a reușit. Nu ține de noi, ci de Dumnezeu. Adică la 3 săptămâni am pierdut copilul. Ne-am dorit, un an și ceva ne-am rugat”, a povestit Brigitte Pastramă pentru Ciao.ro, citat de Viva.

Brigitte Pastramă este de părere că în ciuda evenimentului trist, Dumnezeu a știu că nu era timpul potrivit. Aceasta recunoște că i-ar fi fost foarte greu să traverseze perioada pandemiei cu un copil în pântec.

„Am dat înapoi timpul și ne-am dat seama cât de greu este pentru o femeie gravidă să treacă prin covid și vaccin, toate chestiile astea. Dumnezeu a știut că nu era timpul potrivit pentru asta și a avut grijă să nu fac copii în perioada asta. Aș fi fost în luna a 7-a când a început pandemia de covid. Ar fi fost un pic aiurea, dar Dumnezeu a știut ce-i mai bine pentru mine”, a mai adăugat Brigitte.

