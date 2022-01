Transformarea neașteptată a lui Brigitte Pastramă. Cum arată acum vedeta după ce a slăbit considerabil. Ce a mărturisit

Brigitte Pastramă, care a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc după ce s-a iubit cu oameni influenți de la noi, a decis că e timpul să facă o schimbare pentru a fi din nou în formă. Soția lui Florin Pastramă a decis să înceapă noul an în forță, după ce a simțit că în timpul sărbătorilor de iarnă s-a îngrășat maim ult decât și-ar fi dorit.

Brigitte Pastramă a început noul an cu un plan de slăbit

Brigitte a scris într-o postare pe Instagram că programul haotic și mesele neregulate au făcut-o să își piardă talia de viespe și silueta perfecta pe care o avea. Tocmai de aceea, s-a decis să nu mai amâne și să înceapă să facă imediat mișcare până nu e prea târziu și acumulează prea multe kilograme.

Vedeta s-a fotografiat în sala de antrenamente, în oglindă, arântându-le urmăritorilor ei o poză cu ea de pe 10 ianuarie și apoi o poză de pe 20 ianuarie, pentru a observa diferențele.

Chiar și într-un timp atât de scurt, cu mese regulate și sănătoase și mult sport, corpul lui Brigitte a început să se schimbe.

La descrierea postării, Brigitte a adăugat:

“Lipsa timpului, mesele la ore tarzii si stresul din ultime 7 luni ale anului 2021 ,mi au nenorocit sanatatea, corpul dar si psihicul. Am inceput anul 2022 cu mult sport, cardio, acum am timp sa mananc de trei ori pe zi, evit mancarea procesata, covrigii, si consum zilnic suplimente de vitamine si minerale. Rezultatele sunt vizibile deja in trei saptamani.

N am pus poza din 3 ianuarie de rusine , eram un dezastru🤦🏻‍♀️!”

În prezent, vedeta încearcă să își păstreze un program atunci când vine vorba de mersul la sală și de respectarea orelor la care ia cele 3 mese.

Brigitte Pastramă, o femeie de afaceri puternică

Deși în pandemie toate afacerile din HORECA au avut de suferit din cauza restricțiilor, se pare că Brigitte a știut exact cum să se organizeze pentru a face profit chiar și în timp de pandemie. Bruneta celebră a investit eficient în restaurantul pe care îl primise de la fostul ei soț, tenismenul Ilie Năstase.

„Am umplut grinzile cu verdeață, după care s-a schimbat legea. S-a dat legea că poți ține evenimente la interior cu cod QR. Când ne închideau, când ne deschideau! Am pus geamuri glisante, am băgat încălzire. La început însă altul era proiectul. La noi în România legile se schimbă peste noaptea și așa ne-a dat oportunitatea să putem investim un pic mai mult. Nu aduceam noi pe o terasă două animale care costă 10.000 de dolari”, a spus Brigitte Pastramă, pentru Click!.

„Animalele astea sunt roboți, sunt animatronice și sunt foarte scumpe. A durat trei ani să vină. Sunt făcute la o fabrică afară din Europa, le-am comandat în Dubai. Sunt produse în China. Investiția am făcut-o după ce s-a schimbat legea, am investit 80-85.000 de mii. Numai scaunele au costat în jur de 10.000 de euro. Florin e bun negociator, a negociat la sânge. A fost multă muncă. Totul e făcut de mine”, a adăugat Brigitte pentru sursa mai sus menționată.

