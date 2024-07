Cât cere Brigitte Pastramă pe vila din Pipera. Suma colosală pentru care o vinde

Brigitte Pastramă și-a scos la vânzare vila din Pipera. Soția lui Florin Pastramă cere o sumă uriașă pe superba locuință situată într-o zonă de lux.

Brigitte Pastramă a luat o decizie radicală în ceea ce privește vila de lux pe care o deține în Pipera. Se pare că soția lui Florin Pastramă a pus-o la vânzare, iar suma este pe măsura așteptărilor.

Puțini sunt cei care știu faptul că bruneta are o casă spectaculoasă pe Strada Erou Iancu Nicolae din Pipera. Locuința pune la dispoziție toate facilitățile de care poate avea nevoie o familie, având trei etaje, cinci dormitoare, cameră tehnică cu bucătărie de serviciu, patru băi, piscină exterioară și jacuzzi.

Soția lui Florin Pastramă are un motiv bine întemeiat pentru care a hotărât să scoată la vânzare imobilul. În ultimul an, Brigitte Pastramă a locuit mai mult în Dubai, venind în România doar de două ori. Aceasta consideră că locuința se deteriorează, iar costurile pentru întreținerea ei sunt imense mai ales că nu mai stă nimeni acolo.

De asemenea, bruneta nu vrea să își închirieze frumoasa vilă. Așadar, singura soluție este să o vândă pentru a se bucura altcineva de ea.

„Nu, nu am probleme financiare, am și alte proprietăți. Dar în respectiva vilă nu mai locuiește cineva de un an. Nu are nimeni grijă de ea și se deteriorează. E păcat, pierd bani, îi țin blocați. Mă costă întreținerea ei 3000-3300 de lei în fiecare lună. Nu mai are rost să o țin. Aș fi putut să o închiriez, dar riscam să fie făcută praf, am mai trecut prin asta”, a spus Brigitte Pastramă, potrivit spynews.ro.

Cât cere Brigitte Pastramă pentru casa din Pipera. E vorba de foarte mulți bani

Conform sursei citate mai sus, soția lui Florin Pastramă își vinde casa din Pipera pentru suma de 840.000 de euro. Deși este vorba de foarte mulți bani, bruneta are speranțe că își va găsi un cumpărător.

Mai mult, Brigitte Pastramă a susținut că doar decorul bucătăriei a costat-o 45.000 de euro. De altfel, vedeta are planuri mari dacă reușește să o vânda. Ea își dorește să investească întreaga sumă în Dubai.

„Suma pe care aș obține-o pe vilă o pot investi în Dubai sau în altă parte. Chiar nu mai am nevoie de ea. Eu, în România, vin de două ori pe an. Sunt sigur că voi găsi pe cineva interesat, are, în prezent, toate facilitățile. Doar cu decorarea bucătăriei am cheltuit 45.000 de euro”, a mai adăugat ea.

Care este motivul pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai

Decizia de a se muta în Dubai i-a adus soției lui Florin Pastramă o mulțime de oportunități pe plan profesional. Aceasta nu își dorește să mai revină în România cât de curând după ce și-a deschis propria afacere peste hotare.

„Când am intrat în acea țară, ca turist, m-a întâmpinat un mesaj care îmi spunea să nu transportăm pentru nimeni niciun bagaj, pentru că dacă deținem droguri asupra noastră pedeapsa este capitală. Până la 21 de ani nu se vinde alcool. Alcoolul se vinde doar în baza anumitor permise de alcool.

Este o țară foarte sigură din punct de vedere al acestor substanțe și alcoolului. În acest moment, copilul meu nu are un factor de decizie foarte important și este influențat de anturaj. Acolo nu există anturaje care să consume așa ceva. Viața în Dubai este foarte sigură”, a declarat Brigitte Pastramă în urmă cu ceva timp.