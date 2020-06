Brigitte Pastramă și-a dat fiul afară din casă! Robert Sfăt, primele declarații după scandalul monstru: ”Sunt un orfan exportat la București de la 14 ani”

Ieri, Brigitte Pastramă a declarat că nu-l va mai primi în casă pe fiul ei, însă îi va lua cu chirie undeva."O să-i iau cu chirie undeva, îți dai seama. Dar cine crezi că o să-l țină și o să-l primească?! Când o să vadă că face ce face…", a spus vedeta.

Fiul lui Brigitte Pastramă face declarații șocante

Robert Sfăt a povestit ieri, după scandalul cu mama sa ce s-a întâmplat în urmă cu două nopți în casa vedetei. Tânărul de 19 ani neagă declarațiile lui Brigitte Pastramă și susține că acum nu mai are unde dormi, după ce a fost dat afară din casă.

"În primul rând, sunt Robert Sfăt, nu mă numesc Pastramă, sunt un orfan exportat la București la 14 ani! Pe mine, m-a crescut bunica la Timișoara. Nu am agresat pe nimeni, și nu am luat nici o mașină.

I-am furat o sticlă de vin aseară, este adevărat, și am dat muzica puțin mai tare, iar ea a venit la mine cu scandal și mi-a zis să nu mai fac gălăgie, apoi mi-a spus că aș fi luat…ceva. Ei bine, nu am consumat alte prostii, așa cum a declarat ea la Poliție. Eu sunt mai artist, nu îmi place să se zică altceva despre mine. Doar în clasa a opta am fumat o țigară mai…așa… mai amuzantă, în rest, sunt niște prostii.

De ce să fur eu mașina…? Am luat și am turat-o, nu am plecat cu ea noapte…sunt niște afirmații…Vă spun că am făcut teste de substanțe aici la poliție, că nu este nimic care să fie așa cum s-a descris situația", a declarat băiatul vedetei.

Robert a declarat că au venit niște prieteni la el, iar tot ce a luat a fost o sticlă de vin. Se pare că vedeta s-ar fi înfuriat rău când fiul ei a dat muzica foarte tare, atunci când ea încerca să doarmă.

"Au venit niste prieteni, am ascultat muzica mai tare, ea era obosita. Mi-am insusit o sticla de vin de la ea, am baut, s-a suparat ca am dat muzica tare, a venit bum, bum pe scandal, de la o scanteie a iesit incendiu. Referitor la ce a spus ca am ridicat mana la ea, ca as face acest gest tragic ca un barbat sa dea intr-o femeie, mi se pare deplorabil. Am sunat-o de la sectie, mi-a zis ca la ea in casa nu am ce cauta, eu acum sunt homeless, nu am casa, dar ma descurc", a mai spus tânărul.

Robert a declarat că nu și-a lovit mama, ci aceasta l-a lovit pe el. Fiul lui Brigitte Pastramă susține că Florin îl ținea, iar mama lui îl lovea.

"L-a pus pe săracul ăla de Florin… care și pe ăla l-a făcut de balamuc. L-a pus să mă pună la pământ, dar eu îl țineam în brațe și plângeam. Îi mai spuneam câte una urâtă, iar ea venea și îmi mai dădea câte una. Am încercat și eu în clasa a 8-a o țigară amuzantă. Mi-a plăcut, dar te face canapea. Nu mai ești în stare să scoți cuvinte pe gură, nu mai poți să stai în picioare." a spus fiul lui Brigitte Pastramă.