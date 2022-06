Brigitte și Florin Pastramă au anunțat că divorțează. Care e motivul separării și ce declarații a făcut bruneta

Brigitte Pastramă a anunțat că ea și soțul ei, Florin Pastramă, au decis să divorțeze, după 3 ani de căsnicie. Vestea separării celor doi i-aa revoltat pe fani, dar Brigitte a spus că e sigură de decizia ei și își asumă consecințele despărțirii.

Joi seară, bruneta focoasă a apărut la un eveniment monden alături de fiica ei, iar într-un interviu a spus că ea și Florin nu mai formează un cuplu. Atunci când au văzut-o că nu apare la brațul soțului ei, reporterii au întrebat-o pe Brigitte Pastramă unde este Florin, iar ea le-a dezvăluit adevărul.

Anunțul neașteptat făcut de Brigitte Pastramă despre relația cu Florin Pastramă

Bruneta a declarat pentru publicația Click! că ea și Florin Pastramă au pus punct relației lor și urmează să divorțeze. Motivul separării constă în certurile dintre ei.

„Am trăit trei ani de zile în mocirlă, o sa divorţăm la notar, nu avem de împărţi, m-am săturat să trăiesc în scandaluri care mi-au afectat imaginea publică”, a declarat Brigitte Sfăt.

La scurt timp după anunțul lui Brigitte, Florin Pastramă a postat o fotografie în care soția lui nu apare, iar la descriere a adăugat: "Familia este si la bine si la rau 🙏🙏🙏❤️❤️".

Fanii au reacționat imediat, scriindu-i în secțiunea de comentarii că Brigitte este familia lui, dar el nu a știut să o respecte și să o iubească.

Cum a început povestea de dragoste dintre Brigitte și Florin Pastramă

Brigitte și Florin au avut o căsnicie de 3 ani și s-au căsătorit după doar 4 luni de la începutul relației. Relația lor a început în 2019, atunci când ei au participat la un show TV. Nunta lor fastuoasă a ajuns atunci pe primele pagini ale tabloidelor din România.

Chiar dacă în aparență relația lor părea perfectă, lucrurile stăteau diferit. Brigitte l-a acuzat de mai multe ori pe soțul ei de violență domestică, iar scandalurile au început să le umbrească fericirea.

În 2020, cei doi au fost surpinși în plină stradă certându-se și atunci Florin a agresat-o pe Brigitte în văzul tuturor. În imagini se vede cum Florin o apucă de ceafă pe Brigitte și o smucește, iar ea cade pe asfalt.

Serie de evenimente neplăcute din relația lor a continuat, iar Brigitte a vrut de mai multe ori să divorțeze de Florin Pastramă, cel pe care îl considerase bărbatul perfect pentru ea.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Nu am de ce să ajut pe nimeni.

Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație... printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie, a fost că lucrurile sunt constructive și distructive", a mai povestit în trecut Brigitte Pastramă.

