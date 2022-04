Cum arată Brigitte Pastramă într-un top scurt, după ce a slăbit considerabil. Cât de provocatoare este ținuta focoasei brunete

Brigitte Pastramă a revenit pe rețelele sociale după o perioadă de pauză. Soția lui Florin Pastramă a publicat o imagine provocatoare pe contul oficial de Instagram, care i-a surprins pe urmăritorii săi.

În ultimele luni, focoasa brunetă a luat o pauză de la aparițiile televizate, dar și de la activitatea din mediul online, motiv pentru care noua sa postare a generat mai bine de 2.000 de like-uri și multe comentarii.

Un lucru este evident, Brigitte Pastramă s-a ocupat de aspectul său în tot acest timp. Fosta soție a a lui Ilie Năstase arată impecabil, mai ales după ce a slăbit considerabil.

Cum arată acum Brigitte Pastramă

De curând, soția lui Florin Pastramă a făcut furori pe rețelele sociale cu noua sa talie. Aceasta s-a fotografiat într-un top scurt și o pereche de blugi, care i-au lăsat la vedere formele de-a dreptul provocatoare.

Se pare că Brigitte Pastramă nu s-a lăsat până nu a ajuns la kilogramele mult dorite. Superba brunetă a muncit din greu în sala de fitness pentru a obține rezultatul spectaculos, iar acum este foarte mândră de aspectul său fizic.

Pentru a completa outfit-ul, soția lui Florin Pastramă a apelat la o geană gri, un machiaj discret de zi și mai multe bijuterii scumpe. Tinuța s-a completat perfect cu accesoriile sale.

De asemenea, Brigitte Pastramă le-a dezvăluit internauților prin intermediul postării că a făcut Paștele în Firenze, Italia, alături de partenerul său. Cei doi au sărbătorit împreună Sărbătorile Pascale în urmă cu o săptămână, fiind catolici.

„#happyeaster #italy #catoliceaster #guccigarden #firenze”, a scris ea la descrierea imaginii.

Printre persoanele care i-au lăsat un mesaj la postare se numără și soțul său. Florin Pastramă i-a transmis partenerei sale multă iubire prin intermediul unor emoticoane în formă de inimioară.

„O femeie puternică!❤️”, „Vă îmbrățișez cu drag din Belgia! Sunteți niște oameni extraordinari..❤️”, „Ești superbă, ai un corp frumos ❤” sau „Super, Brigitte! Ești numărul 1”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și laude.

Mesajul lui Brigitte Pastramă înainte de a scăpa de kilogramele nedorite

La începutul lunii ianuarie a acestui an, Brigitte Pastramă a publicat o imagine prin care le transmitea internauților că este mai hotărâtă ca niciodată să scape de kilogramele nedorite, motiv pentru care a început să facă mai mult sport și să țină cont de o alimentație serioasă.

„Lipsa timpului, mesele la ore tarzii si stresul din ultime 7 luni ale anului 2021 ,mi au nenorocit sanatatea, corpul dar si psihicul. Am inceput anul 2022 cu mult sport, cardio, acum am timp sa mananc de trei ori pe zi, evit mancarea procesata, covrigii, si consum zilnic suplimente de vitamine si minerale. Rezultatele sunt vizibile deja in trei saptamani. N am pus poza din 3 ianuarie de rusine , eram un dezastru🤦🏻‍♀️!”, scria Brigitte Pastramă pe atunci.

