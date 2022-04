Britney Spears este însărcinată. Cum a dat vestea că va deveni mamă pentru a treia oară și ce decizie a luat

Britney Spears a dat marea veste prin intermediul rețeleleor sociale. Vedeta a povestit că se afla în vacanță când și-a dat seama că burtica ei a început să crească, așa că a făcut un test de sarcină care a ieșit pozitiv. Astfel, artista și actorul Sam Asghari, în vârstă de 28 de ani vor deveni părinți.

Britney Spears est însăcinată cu Sam Asghari

Britney Spears, în vârstă de 40 de ani, mai are doi copii dintr-o relație anterioară. Pentru a da vestea noii sarcini, cântăreața pop a publicat pe contul său de instagram în care apar o ceașcă de cafea și un buchet de garoafe roz.

„Am slăbit mult pentru a merge în excursia din Maui, iar acum urmează să pun totul la loc. M-am tot gândit: oare ce se întâmplă cu stomacul meu?! Soțul meu mi-a zis că sunt însărcinată cu mâncare, dar am făcut totuși un test de sarcină și am descoperit că sunt cu adevărat însărcinată! Burta crește pe zi ce trece. Dacă sunt doi copii acolo, o iau razna!”, a scris cântăreața pe Instagram.

Britney Spears va deveni mamă pentru a treia oară. Ce decizie a luat în timpul sarcinii

Britney Spears a luat decizia de a nu mai ieși foarte mult din casă pentru a nu le da paparazzilor prilej de făcut fotografii. Totodată vedeta a luat hotărârea de a face yoga pe parcursul sarcinii, pentru a preveni depresia prenatală pe care a mai avut-o în trecut.

„Nu voi mai ieși atât de mult din casă din cauza paparazzilor. E greu, pentru că atunci când am mai fost însărcinată, am avut depresie prenatală, e absolut oribil. Femeile nu prea vorbeau despre asta pe atunci.. Acum nu mai e așa, ii mulțumesc lui Iisus. De data asta am de gând să fac multă yoga, chiar și în fiecare zi!”, a scris artista pe contul său de Instagram.

Britney Spears mai are doi copii dintr-o relație anterioară: Sean Federline, în vârstă de 16 ani, şi Jayden James Federline, 15 ani.

Vestea noii sarcini vine la 7 luni de când Britney Spears a scăpat de sub tutela tatălui său

Vestea noii sarcini vine la 7 luni de când tatăl său a fost nevoit să ridice tutela care îi controla viața artistei.

Timp de 13 ani Britney Spears s-a aflat sub tutela tatălui său. Jamie Spears i-a controlat viața fiicei sale, ca urmare a unei decizii judecătorești din anul 2008.

Printre restricțiile pe care le avea din cauza tutelei se număra interzicerea unui nou mariaj și impunerea de măsuri contraceptive. „Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani. Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine", spunea Britney Spears în luna iunie a anului 2021.

Cântăreaţa a explicat vara trecută, la tribunalul din Los Angeles că îşi dorea să renunţe la sterilet pentru a încerca să mai aibă un copil.

