Cântărețul Ronan Keating are o fiică superbă. Cum arată Missy Keating

Missy Keating nu se sfiește să se dezbrace de inhibiții și să pozeze în ipostaze provocatoare, atât pentru fanii ei de pe Instagram, cât și pentru diverse publicații de top.

Missy, în ipostaze provocatoare pe Instagram

Missy mai are două surori, pe Ali, în vârstă de 15 ani, și pe Coco Knox, care are doar 1 an. Jack este cel mai mare dintre copiii cântărețului, având 22 de ani, iar Cooper are doar 4 ani. Frumoasa Missy se mândrește cu un trup de model și ori de câte ori are ocazia, știe cum să și-l pună în valoare, îmbrăcând mereu ținute sexy.

Dovadă stau toate fotografiile de pe contul ei de Instagram unde are peste 36,9 mii de urmăritori. Superbă brunetă cu ochii albaștri care îi moștenește trăsăturile tatălui este model, iar Ronan are cu ce se mândri.

Povestea de viață tumultoasă a lui Ronan Keating

Missy este fiica artistului din prima sa căsnicie, cu Yvonne Connolly. Ronan Keating a fost căsătorit cu blondina Yvonne Connolly timp de 12 ani, până când în 2010, soția sa a aflat că Ronan avea o aventură cu o dansatoare.

Pe atunci, cântărețul și-a înșelat soția cu dansatoarea Francine Cornell, în vârstă de 26 de ani la vremea aceea. Yvonne și Francine au vorbit la telefon, iar soția artistului a fost devastată să afle despre aventura de 7 luni pe care el a trăit-o cu altă femeie.

Cei doi au divorțat în aprilie 2012, după ce au încercat mai mult timp să-și repare relația. În 2014, Ronan, după ce își învățase lecția, s-a îndrăgostit din nou. Acesta s-a căsătorit în scurt timp cu Storm, o producătoare TV, cu 7 ani mai tânără decât el.

El și Storm s-au întâlnit la X Factor din Australia și prietenia lor s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în 2015