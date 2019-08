12 lucruri neștiute despre Ronan Keating, fost Boyzone, prezent la Cerbul de Aur 2019

Ronan Keating, un cântăreț extrem de talentat, va urca pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019. Potrivit unui comunicat remis Mediafax, artistul va susţine un recital pe 24 august, în seara de gală a festivalului.

Cea de-a 19-a ediţie a Festivalului "Cerbul de Aur" va avea loc în perioada 22 - 25 august, în Braşov, şi va aduce pe scena din Piaţa Sfatului mari artişti ai muzicii din România şi din străinătate, primele numele deja anunţate fiind Ştefan Bănică jr. şi Irina Rimes.

Cântăreţ, compozitor, jurat şi antrenor vocal la emisiuni concursuri de talente, Ronan Keating are o carieră impresionantă. Iată câteva lucruri neștiute despre Ronan Keating.

12 lucruri neștiute despre Ronan Keating

- Ronan Keating s-a născut pe 3 martie 1977, numele său de botez fiind Ronan Patrick John Keating. Este cel mai mic dintre cei cinci frați, Linda, Ciaran, Gerard și Gary, ai părinților Marie și Gerry Keating.

- Copilăria și-a petrecut-o în zona Kilbarrack din partea nordică a orașului Dublin, aflată la numai câteva minute distanță de plajă. A fost întotdeauna pasionat de muzică. Acesta a fost influențat în acest sens de fratele său, Gary, cu patru ani mai mare decât el. Ronan a crescut ascultând muzica lui Ben E. King și Cat Stevens, "Father And Son" fiind una dintre piesele sale favorite de pe aceste albume vechi. Aceasta este și melodia care i-a adus foarte mare succes în carieră, clasându-se pe locuri fruntașe în topurile muzicale din Marea Britanie, în interpretarea trupei Boyzone.

- La vârsta de 14 ani, Gary și-a cumpărat o chitară electrică, pe care micuțul Ronan, în vârsta de numai 10 ani, abia putea să o țină. Perseverent încă de la acea vârstă fragedă, Ronan a reușit să învețe să cânte la ea și, în decurs de numai o lună, cu ajutorul lui Gary, a învățat să cânte piesa lui Ben E. King, "Stand By Me"

- În perioada școlii, Ronan s-a dovedit a fi un foarte bun atlet, câștigând toate competițiile sportive de acest gen la care a participat. A obținut un timp foarte bun la aceste curse și chiar a reușit să învingă competitori din grupe de vârste mai mari decât a sa.

- La vârsta de 15 ani, Ronan a aflat despre organizarea unor audiții pentru prima trupă de băieți irlandeză, un fel de Take That în varianta "irish". Interesat de acest lucru, tânărul s-a înscris imediat pentru audiții. Acestea au avut loc la Great Ormond Centre din Dublin, fiind coordonate de către managerul Louis Walsh. Ronan l-a fermecat la propriu pe acesta cu interpretarea sa a piesei "Father And Son", care l-a ajutat să "înfrângă în lupta cinstită" peste 300 de alți candidați la "postul" de membru al trupei. Mai târziu, Boyzone au făcut un cover după această piesă, care a staționat în topurile britanice timp de 14 săptămâni.

- Debutul în muzică a fost unul plin de obstacole. Prima apariție tv a trupei a fost un dezastru. A doua zi după formarea Boyzone, băieții au avut o apariție televizată la "The Late, Late Show", talk-show-ul cu cea mai mare audiență din Irlanda. Băieții abia se cunoșteau și nu avuseseră timp să repete dansurile sincron atunci când și-au făcut apariția în platoul emisiunii. A fost un dezastru complet, iar presa i-a catalogat drept o trupă lipsită de talent și mult prea îngâmfată pentru ceea ce au dovedit.

- Ronan Keating fost liderul trupei irlandeze Boyzone, din care a făcut parte încă de la vârsta de 16 ani. Practic, a abandonat școala pentru a face parte din această formație de băieți, care a vândut peste 17 milioane de albume, în toată lumea.

-În anul 2000 a început o cariera solo încununată de același succes, de vreme ce vocea sa plăcută și stilul de muzică abordat (pop romantic) nu s-au schimbat o dată cu această nouă etapă din cariera sa.

-Ronan Keating este un familist convins la cei 28 de ani ai săi, un soț extraordinar și un tată minunat pentru cei doi copii pe care îi are, așa cum va fi și pentru cel de-al treilea, a cărui venire pe lume este așteptată în luna septembrie a acestui an.

-S-a căsătorit cu blonda Yvonne Connelly, fost model, în data de 30 aprilie 1998, pe o plajă din insula caraibiană Nevis, la câteva luni de la moartea mamei sale. La ceremonie nu au fost prezenți decât fratele sau, Gary, și o prietenă, ca martori. Ulterior, cei doi și-au înnoit jurămintele de credință, în prezența familiei și a prietenilor.

- În urmă cu cinci ani a scos pe piață primul său album solo, intitulat simplu - "Ronan". Primul său single, "When You Say Nothing At All", a smuls suspine tuturor fanelor sale, mai ales că piesa a fost inclusă pe coloana sonora a unui film romantic, "Notting Hill", avându-i în distribuție pe Julia Roberts și Hugh Grant. La sfârșitul anului 2004, a lansat cel mai recent album al său, "10 Years Of Hits".

- Ronan Keating are la activ patru albume solo: "Ronan" - 2000, "Destination" - 2002, "Turn It On" - 2003 si "10 Years Of Hits". În cariera solo, zece dintre single-urile sale au intrat în primele zece poziții în topurile englezești, dintre acestea trei clasându-se pe primul loc ("When You Say Nothing At All" - 1999, "Life Is A Rollercoaster" - 2000 și "If Tomorrow Never Comes" - 2002). De asemenea, trei dintre albumele sale au fost de number 1 ("Ronan", "Destination" si "10 Years Of Hits").

Sursă foto: express.co.uk