Capul de duș al lui Kylie Jenner, subiect de glume pe Internet. Ce detaliu au observat fanii celei mai tinere miliardare

După ce a publicat imaginea, au apărut sute de comentarii pe rețeaua de socializare Twitter ce glumeau pe seama presiunii apei și susțineau că vedeta trebuie să aibă o presiune adecvată a apei, mai ales luând în considerare averea ei considerabilă, scrie JustJared.

”De ce nu vorbește nimeni despre cât de nașpa e capul de duș al lui Kylie Jenner? Presiunea apei și mărimea capului de duș. Să-i aducă cineva un instalator fetei, repede,” a scris un utilizator.

”Lacrimile mele au căzut cu o presiune mai mare decât are dușul lui Kylie Jenner,” a scris altcineva.

”Kylie Jenner trăiește într-o vilă de 35 de milioane de dolari și asta e presiunea apei…” a scris alt utilizator.

”Pot să spun cu mândri că presiunea de capul meu de duș e de 1000 de ori mai bună decât cea a lui Kylie Jenner,” a mai glumit cineva.

Kylie Jenner nu a răspuns până acum comentariilor despre capul de duș și nici nu a mai publicat imagini din baia ei luxoasă.