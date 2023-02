Care a fost cel mai greu moment pentru Cătălin Bordea la America Express. Prin ce a trecut comediantul

Cătălin Bordea a subliniat că situația povestită a fost una dintre cele mai grele din competiție, având parte de un moment în care s-a speriat în mod real. Se pare că totul s-a întâmplat în timpul unei probe, iar cauza a fost starea de rău resimțită de partenerul de echipă și prietenul lui bun, Nelu Cortea, care s-a aflat la un pas să pice pe stradă.

Citește și: America Express, 13 februarie 2023. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au făcut show lângă oala de popcorn: „Mare popcornist ești!”

Cătălin Bordea, despre experiența America Express. Care a fost cel mai greu moment trăit

Cei doi au fost nevoiți să respecte instrucțiunile lăsate de niște „vrăjitori”, misiune obligatorie pentru a putea a pleca spre destinația următoare.

„A fost un moment în care trebuia să te duci la o cascadă, cu niște ape, cu niște vrăjitori și am realizat că nu putem să facem treaba aia și am găsit un canal, unde se întâlnesc mai multe ape și pur și simplu ne-am pus în fund și am început să râdem isteric, pentru că nu mai era nicio șansă”, a început Cătălin Bordea povestea, în cadrul emisiunii Xtra Night Show, citat de Spynews.

Cum i s-a făcut rău lui Nelu Cortea în timpul unei probe, la America Express

Din cauza lipsei de hrană și a solicitării intense, Nelu Cortea a clacat la un moment dat, după ce nu a mâncat mai multe zile la rând. Cătălin Bordea a dezvăluit că s-a speriat cu adevărat atunci când a văzut că prietenul său mai are puțin și leșină în plină stradă.

„Cortea era picat de picioare și spunea că îi e foame. Și atunci a picat. S-a albit la față, m-am speriat și eu….și am cerut ceva de mâncare. Am stat în stradă. El a picat în fața unei shaormerii. Dacă pica în fața unei biblioteci, era mai greu. El când a simțit miros de carne, a picat. Alb la față. Eu mâncam ce nu mânca el, adică salata și legumele”, a mai spus comediantul, despre experiența de la America Express.

Citește și: America Express, 6 februarie 2023. Cătălin Bordea și Nelu Cortea, schimb de replici ironice pe plajă. Ce și-au reproșat

Motivul pentru care Cătălin Bordea și Nelu Cortea nu ar mai participa la America Express

Recent, Cătălin Bordea a mărturisit că el și Nelu Cortea nu au fost pregătiți pentru experiența de la America Express. Deși au trecut prin clipe inedite, cei doi au conștientizat din plin pericolul din Mexic, acolo unde oamenii umblau cu arme pe stradă, iar oricând se putea întâmpla o tragedie.

„Ce s-a întâmplat acolo este ceva... E cu totul o altă realitate și noi nu ne-am pregătit, nu aveai cum să te pregătești pentru asta: arme, chestii, oameni ciudați. (..) Pe unde am dormit, niște oameni cu niște povești absolut fantastice, absolut incredibile. Noi am rămas impresionați de bunătatea oamenilor. Cei mai săraci te ajutau cu cea mai mare plăcere”, a mărturisit Cătălin Bordea, pentru Antena Stars.

La rândul său, Nelu Cortea a confirmat că aventura America Express a fost una grea. Acesta a povestit că a trecut prin momente de panică și că nu ar mai repeta experiența, descrisă de el ca fiind „periculoasă”, însă o recomandă.

„Ajungi acolo nemâncat, obosit, frustrat, nervos, plouat (...) E foarte greu. Acolo poliția nu e în cămășuță și pantofiori, e în echipament de război continuu: mitraliere, căști. (...) Te panichează pentru că îți dai seama că e nevoie de așa ceva, deci clar e nasol ce se întâmplă.

Chiar a fost periculos. S-au întâmplat, o să vedeți, și lucruri neprevăzute și ilegale (...) O experiență de neuitat, irepetabilă (..) Nu am mai vrea să facem asta o dată pentru că a fost considerabil mai greu decât credeam că o să mai fie, dar o recomandăm”, a declarat Nelu Cortea.

Legătura dintre Lia și Petru cunoaște noi piedici ▶ Vezi noile episoade Lia - Soția soțului meu în AntenaPLAY