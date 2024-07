Care a fost primul job al Ramonei Gabor în Dubai. Câștiga aproape 250 de euro pe zi: „Am zis că nu am ce să fac eu acolo...”

Ramona Gabor locuiește de aproximativ 13 ani în Dubai, locul în care a început o afacere profitabilă, însă puțini sunt cei care știu cu ce se ocupa sora Monicăi Gabor când s-a mutat în Emiratele Arabe Unite.

Ramona Gabor a devenit o prezență discretă după ce s-a retras din showbiz-ul românesc. Deși câștiga sume frumoase de bani din aparițiile sale televizate, aceasta a renunțat la viața de vedetă și a plecat în Dubai.

Sora Monică Gabor a devenit o femeie de succes peste hotare. Odată ajunsă în Emiratele Arabe Unite, aceasta a pus bazele unei afaceri ce îi aduce bani frumoși astăzi. Până să cunoască roadele muncii sale, tânăra a fost nevoită să treacă peste câteva obstacole.

Un lucru este cert, Ramonei Gabor nu i-a fost ușor să își clădească viața pe care o are acum în Dubai. Frumoasa șatenă a fost pusă la încercare, însă a reușit să depășească orice problemă în drumul său către un trai lipsit de griji.

Citește și: Motivul pentru care Monica Gabor nu a venit în țară alături de fiica ei. Ramona Gabor a dezvăluit totul despre sora ei

Articolul continuă după reclamă

Puțini sunt cei care știu că sora Monicăi Gabor câștiga aproximativ 250 de euro pe zi atunci când a decis să vină în țara arabă. Primul său job a fost într-un domeniu pe care îl cunoștea foarte bine.

Jobul care i-a adus Ramonei Gabor un venit de 250 de euro pe zi după ce s-a mutat în Dubai

Nu mai reprezintă un secret faptul că Ramona Gabor este de o frumusețe răpitoare. Datorită atuurilor sale fizice, tânăra a reușit să se lanseze în industria modei, fiind și cea mai mare pasiune a ei.

Sora Monicăi Gabor câștiga sume importante de bani din modeling în România, motiv pentru care i-a fost extrem de dificil să ia o decizie în ceea ce privește plecarea ei peste hotare. În cele din urmă, Ramona Gabor a primit o ofertă de model pentru Dubai.

În urmă cu 13 ani, acest domeniu de activitate se afla la început în Emiratele Arabe Unite, iar vedeta nu s-ar mai fi bucurat de același succes pe care îl avea în țara natală. Deși a luat în calcul aceste riscuri, șatena și-a făcut bagajul și a părăsit România.

Astfel, primul job al Ramonei Gabor din Dubai a fost de model. Aceasta primea în jur de 250 de euro pe zi. Cu această schimbare radicală din viața ei au venit o mulțime de oportunități financiare. Mai mult, tânăra a cunoscut și oameni noi ce i-au devenit prieteni cu trecerea anilor.

Citește și: Ramona Gabor, dezvăluiri despre relația cu Irinel Columbeanu. De ce a fost nevoită să se mute din țară: „Nu pot să zic că am avut”

„Sunt de aproape 13 ani acolo. Când am ajuns în Dubai am aveam un singur prieten cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu pe vremuri. Acest prieten al meu lucra pentru o companie aeriană de acolo ca și cabin crew. Îmi tot spunea că trebuie să vin pentru că sunt multe joburi de modeling și nu sunt modele, pentru că era Dubai, era gol, nu mergea nimeni prin Dubai, era încă la început.

Nu era acest marketing care este acum. Vreo doi – trei an am zis că nu am ce să fac eu acolo. Câștigam mai bine în România, la emisiuni TV, la prezentări de modă și nu am vrut, până într-o zi când am zis: hai să încerc!”, a povestit Ramona Gabor într-un podcast, conform spynews.ro.