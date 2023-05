Care e motivul pentru care Misha nu și-a mai refăcut viața amoroasă, după divorțul de Connect-R: „Nu înseamnă mare lucru”

Misha și Connect-R s-au căsătorit în anul 2014, însă căsnicia lor nu a durat mai mult de trei ani, separându-se legal, în secret, potrivit Viva.

Deși nu au vorbit niciodată despre motivele pentru care au luat această hotărâre, cei doi foști parteneri au rămas în relații cordiale de dragul fiicei lor.

Cu toate că au trecut mai mult de cinci ani de la separare, Misha dă de înțeles că îi place să fie singură și exclude ideea de a se recăsători sau chiar de a avea un al doilea copil. Iată care e motivul invocat de concurenta de la Te cunosc de undeva!.

Citește și: Mesajul îngrijorător postat de Misha pe rețelele sociale. Ce s-a întâmplat cu vedeta: „Am obosit”

Care e motivul pentru care Misha este singură, după divorțul de Connect-R: „Trebuie să împarți timpul”

Misha susține, cu sinceritate, că nu este într-o relație și nici nu și-a găsit jumătatea, fiind extrem de liniștită așa. Pe de altă parte, frumoasa concurentă de la Te cunosc de undeva! spune că își dorește să se concentreze mai mult pe carieră, dar și pe timpul petrecut cu ea însăși.

De asemenea, cântăreața a mai adăugat că nici nu are timp pentru o relație:

„Nu știu dacă sunt fericită neapărat, nu pot să spun că neapărat sunt fericită, cred că sunt mai liniștită. Acesta ar fi un răspuns sincer. Nu mi-am găsit jumătatea, nu sunt în nicio relație, nici nu-mi doresc în momentul de față. Îmi doresc foarte mult să mă axez pe carieră, deci nu mă gândesc să îmi fac vreo relație, sunt super bine așa cum sunt cu mine și sincer nu simt în momentul acesta să întâlnesc pe cineva.”

„Vreau să mă bucur eu de mine, în primul rând, să-mi ofer timp, să pot să mă bucur de micile plăceri eu cu mine și să nu trebuiască să dau explicații nimănui, sunt ok așa. Îmi place foarte mult să petrec timp cu mine: să merg la un spa, să stau în casă, să mă relaxez, să fac o meditație, să ies cu prietenele, să mergem la un concert. Atunci când ești într-o relație, cumva trebuie să împarți timpul tău și cu celălalt și să acorzi timp acelei relații, eu nici nu aș avea timpul necesar în momentul acesta pentru așa ceva și, sincer, nici nu-mi doresc.”, a spus Misha, potrivit unica.ro, citată de Viva.

Misha susține că nu își dorește să se recăsătorească: „Am bifat-o și pe asta”

La mai bine de cinci ani de la divorțul de Connect-R, Misha a recunoscut că nu își dorește să se recăsătorească. Aceasta a explicat că persoana potrivită și iubirea sunt mai presus de un act:

„Nu, chiar nu am niciun gând de genul acesta, nu cred că îmi doresc să mă mai recăsătoresc. Am făcut-o, am bifat-o și pe asta și nu simt nevoia să mai fac lucrul acesta, nu aș avea de ce. Consider că dacă e să întâlnești persoana potrivită, nu te ține un act, nu înseamnă mare lucru și atunci nu cred, nu simt nevoia să fac acest pas încă o dată.”, a mai adăugat concurenta de la Te cunosc de undeva!, potrivit celor două surse citate mai sus.

Ce a spus Misha despre un al doilea copil

Și la capitolul copii, Misha dă de înțeles că este bine așa cum este și că nu își dorește încă un copil. Ba mai mult, concurenta de la Te cunosc de undeva! a adăugat că nici fetița ei, Maya, nu dă semne că și-ar dori un frățior sau o surioară:

„Din fericire, Maya nu-și dorește, nu are niciun fel de doleanță din punctul acesta de vedere, ba chiar mai mult, înainte, când o întrebam eu sau taică-său făcea foarte urât, chiar începea să plângă, nu își dorește nici frățior și nici surioară. Eu nici atât, sunt super ok așa cum sunt în momentul de față și, sincer, îmi doresc foarte mult să mă axez pe carieră în perioada asta.”, a încheiat Misha, citată de Unica și Viva.

Citește și: În ce relații au rămas Misha și Connect-R, la 5 ani de la divorț. Cântăreața își crește singură fiica: „O iau cu mine peste tot”

Tensiuni și eliminări neașteptate la Chefi la cuțite | Sezonul 11 ▶ Episoadele noi sunt în AntenaPLAY