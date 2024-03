Care este afecțiunea de care suferă Cleopatra Stratan de la 2 ani. De ce trebuie să poarte ochelari pe viață

Cleopatra Stratan a făcut publice informații despre afecțiunea oftalmologică de care suferă de la vârsta de 2 ani. Fosta concurentă de la America Express trebuie să poarte ochelari pe viață.

Cleopatra Stratan s-a făcut cunoscută în industria muzicală de la o vârstă foarte fragedă datorită vocii sale senzaționale. După ce a făcut furori cu hit-ul „Ghiță”, artista s-a retras pentru o perioadă din luminile reflectoarelor și ochii curioșilor.

Revenirea ei pe micile ecrane ale publicului a fost o adevărată bucurie pentru fani. Aceștia au fost fericiți să afle faptul că fiica lui Pavel Stratan nu a renunțat la cariera pe care și-a construit-o încă din copilărie.

De-a lungul timpului, fanii au avut ocazia să o vadă rar pe Cleopatra Stratan fără ochelari, iar acest lucru a ridicat câteva semne de întrebare. Cântăreața renunță la acest accesoriu pe care trebuie să-l poarte toată viață doar în cadrul pictorialelor.

Chiar dacă este o fire discretă, tânăra a decis să răspundă oamenilor din mediul online la o curiozitate ce atinge un subiect delicat pentru ea. Prin cadrul unei sesiuni de întrebări, prietenii virtuali și-au dorit să afle afecțiunea oftalmologică de care suferă artista.

„Ai miopie?”, a întrebat-o cineva.

Așadar, Cleopatra Stratan a dezvăluit că suferă de astigmatism hipermetropic de la vârsta de 2 ani. Aceasta a încercat să poarte lentile de contact, însă nu vede deloc bine cu ele.

De asemenea, soția lui Edward Sanda s-a interesat și de operație, descoperind faptul că problema sa oftalmologică nu se poate rezolva definitiv nici printr-o intervenție chirurgicală. Astfel, artista preferă să poarte ochelari pentru tot restul vieții.

„Nu am vorbit niciodată public despre problema mea oftalmologică, dar nici nu mi-e rușine să o fac. Nu am miopie, am astigmatism hipermetropic, am dioptriile foarte mari și port ochelari de la 2 ani.

M-am interesat și de operație, însă peste tot mi s-a spus că șansele de vindecare la ceea ce am nu sunt de 100% (doar îmi scade dioptria sau recidivează în timp). Am încercat și lentilele de contact, văd mai prost cu ele din cauza dioptriilor mari (e mult de explicat medical de ce).

În concluzie, prefer să port ochelari pentru tot restul vieții, îi ador și fac parte din mine!”, a mărturisit Cleopatra Stratan într-un InsaStory.

Ce este astigmatismul, afecțiunea oftalmologică de care suferă Cleopatra Stratan

Astigmatismul este o afecțiune oftalmologică de care foarte multe persoane suferă în ziua de astăzi. Acesta apare din cauza unei imperfecțiuni a curburii ochiului, care face imaginea neclară atât de la apropiere cât și de la depărtare.

De cele mai multe ori, problema oftalmologică nu este foarte gravă pentru a fi nevoie de o corecție optică. Atunci când pacientul se confruntă cu o formă dură a afecțiunii, acesta trebuie să apeleze la operație sau la lentile de corecție.

Principalele simptome ale astigmatismul sunt:

- Vedere neclară sau distorsionată,

- Dureri de cap,

- Disconfort ocular,

- Vedere slabă în mod special noaptea sau seara.