Care este motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu vor mai avea un copil. Ce mărturisiri a făcut artistul

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai longevive și frumoase cupluri din lumea mondenă. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani, iar din rodul iubirii lor au rezultat două fiice minunate.

Moderatoarea Mireasa - Capriciile Iubirii și artistul se mândresc cu o familie minunată și cu o carieră de succes. Deși petrec foarte mult timp la locul de muncă, aceștia fac tot posibilul să stea cât mai mult cu micuțele lor.

Un lucru este cert, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt familiști convinși. Artistul și soția lui se bucură de fiecare clipă trăită alături de cele două fiice ale lor, care cresc din ce în ce mai mult, transformându-se în adevărate domnișoare.

De ce nu mai vor să facă Gabriela Cristea și Tavi Clonda un copil

Pentru că preferă să își crească singuri fetițele, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au eliminat rapid gândul de a avea o bonă. În ultima perioadă, cei doi au mai fost ajutați și de către bunici cu cele două micuțe.

Artistul a povestit pentru playtech.ro că și-a luat inima în dinți și le-a lăsat pe cele două micuțe cu mama lui pentru a se bucura de o vacanță alături de partenera lui. Aceștia obișnuiesc să își ia fiicele peste tot cu ei, iar noua experiență a fost o adevărată provocare pentru ambele părți.

„Recent, am lăsat fetele cu mama, la Brașov, timp de o săptămână. Am avut treabă acasă. Important e că lor le-a plăcut la bunica, nu ne-au sunat să mergem să le luăm. Așa am stat și noi în doi”, a declarat Tavi Clonda, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Gabriela Cristea, despre cea mai recentă intervenție estetică: "Dacă mă întrebați dacă doare, nu prea". Ce și-a făcut vedeta

Mai mult decât atât, soțul Gabrielei Cristea a dezvăluit că își mai dorește un copil, însă acest lucru nu mai este posibil deoarece responsabilitatea este prea mare, iar în toate există „o limită”.

„Este exclus să mai facem un copil. Dacă s-ar mai putea, am mai vrea și șapte, dar avem și noi o limită. Avem de muncă și două prințese, jocul s-a încheiat. De când avem copii, e altceva, e o presiune anume, o responsabilitate”, a mai spus Tavi Clonda.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea, portret de familie înduioșător alături de cele două fiice

Prezentatoarea TV și soțul său obișnuiesc să publice des pe rețelele sociale imagini cu cele două fiice ale lor. De altfel, Iris și Victoria reușesc să cucerească inimile internauților de fiecare dată cu ochii lor albaștri și părul blond.

Citește și: Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda au refuzat participarea la America Express. La ce nu ar putea renunța cei doi

Recent, Gabriela Cristea a distribuit un portret înduioșător de familie alături de micuțele sale. Aceasta s-a lăsat fotografiată în timp ce o ținea pe Iris la pieptul său, iar Tavi Clonda a fost surprins ținându-și în brațe fiica cea mare.

Dunajska Streda – FCSB ▶ Meciul e disponibil acum în AntenaPLAY